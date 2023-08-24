سلوى عثمان أول الحضور بمهرجان الدراما: أتوقع الفوز بجائزة أفضل عن جعفر العمدة

حضرت الفنانة سلوي عثمان إلى مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية المقرر إقامتها في مدينة العلمين على هامش مهرجان العلمين الذي يقام للمرة الأولى في مدينة العلمين لعام 2023.

وأعربت الفنانة سلوي عثمان عن سعادتها الكبيرة بتواجدها ضمن المدعوين في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والتي أقيمت في مدينة العلمين، متابعة "المهرجان هيكون ترويج للسياحة بشكل كبير جدًا".

وتابعت عثمان في تصريحات خاصة لـ "الدستور" قائلًة: "حاجة تسعد كل فنان يكون ليه مهرجان يقدره ويقيمه، وكمان أتمني أفوز بالجائزة، خاصة أنني تواجدت في رمضان بخمسة أعمال ومبسوطة بكده، لأن كل شخصية فيه مختلفة عن التانية، خاصة أن تنوع الأعمال بيسعد أي فنان".

وتوقعت الفنانة سلوى عثمان أن تحصل على جائزة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للدراما بسبب اهتمام الجمهور كثيرًا بمسلسل جعفر العمدة، وتحصل على تصويت الجمهور بسبب حبه الشديد لشخصيتها، وحبه لطاقم العمل.

وأشارت إلى أن وضع التصويت للجمهور خطوة مهمة وتظل على الشفافية والمهنية وأن الحكم للجمهور.

انطلاق فعاليات مهرجان “القاهرة للدراما”



ومن المقرر أن يكون اليوم هو موعد انطلاق فعاليات مهرجان "القاهرة للدراما" والاحتفال بمرور “60 سنة دراما”، حيث تم إنتاج أول مسلسل درامي "هارب من الأيام" بطولة عبدالله غيث، والمخرج نورالدمرداش، والمؤلف فيصل ندى.

تجدر الإشارة إلى أن القائمين على المهرجان قرروا تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش لأفضل ممثل دور ثان، إلى جانب وجود 8 جوائز مستحدثة لأفضل مؤلف دراما، ومونتاج، وأفضل الفنانين دور أول وثان، وأفضل الأعمال الفنية، كما يشارك في المهرجان 35 عملًا دراميًا من الأعمال الرمضانية وأعمال طوال العام.