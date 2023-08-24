الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

في يوم الاستقلال.. ماكرون للأوكرانيين: «مستمرون فى دعمكم»

ماكرون
ماكرون

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلمة إلى الشعب الأوكراني، بمناسبة عيد الاستقلال، معربًا عن دعمه لنضال الأوكرانيين في حربهم ضد روسيا.

وقال “ماكرون” في تغريدة عبر حسابه بموقع “إكس”: "أكرر احترامنا ودعمنا للمعركة التي تخوضونها للدفاع عن أراضيكم وسيادتكم وحريتكم. لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة منذ اليوم الأول، وسنواصل القيام بذلك بجانبكم".

بالصور.. عرض عسكرى للاحتفال بالذكرى 26 لعيد استقلال أوكرانيا - اليوم السابع

عيد الاستقلال الاوكراني

تحيي أوكرانيا  اليوم الخميس، ذكرى يوم الاستقلال الأوكراني، هو يوم أُعلن في 24 أغسطس 1991 عيدا لاستقلال أوكرانيا عن الإتحاد السوفييتي.

وبدأت الساعات الأولى من يوم الاحتفال، بإعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مناطق "تشيركاسي" و"كيروفوجراد" و"بولتافا" و"خاركيف" و"دنيبر" و"بيتروفسك، من الساعة 01:48 إلى 02:22 فجرًا بالتوقيت المحلي، حسبما أظهرت بيانات خرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، وفي وقت سابق.

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بسماع دوي انفجار ضخم هز منطقة "بورشاجوفكا" التاريخية غرب العاصمة كييف، دون تفعيل صفارات الإنذار.

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