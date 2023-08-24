نصف تريليون دولار.. كيف تؤثر الأزمة الأوكرانية على ميزانية الغرب؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز الصينية، اليوم الأربعاء، الضوء على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأزمة الأوكرانية ستكلف الغرب أكثر من نصف تريليون دولار إضافية إذا انتهت الحرب الآن.

وأكدت الصحيفة أنه سوف تصبح حرب أوكرانيا في نهاية المطاف العملية الأجنبية الأكثر تكلفة وربما الفاسدة التي نفذتها الولايات المتحدة على الإطلاق.



استمرار إرسال المليارت من المساعدات

وأضافت إذا انتهت الحرب في أوكرانيا غدًا، فستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال مئات المليارات من المساعدات إلى ذلك البلد.

ويتضمن مشروع القانون استمرار المساعدة العسكرية ودعم ميزانية الحكومة الأوكرانية والمساعدة في إعادة الإعمار.

لقد طلب الرئيس بايدن للتو مبلغًا آخر قدره 24 مليار دولار أمريكي لدعم أوكرانيا، في المقام الأول للمعدات العسكرية، ولكن أيضًا لدعم الميزانية (7.3 مليار دولار).

وفي حين أن الكونجرس يشكك بشكل متزايد بشأن تخصيص مبلغ ضخم آخر لتمويل صراع لا نهاية له، فإن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بما سيتم طلبه بعد انتهاء الحرب.

ويقول البنك إن أوكرانيا تحتاج إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار على مدى عشر سنوات.

وسيلزم زيادة هذا التقدير بشكل كبير ليشمل الفترة من فبراير إلى أغسطس 2023 وما بعده.

ومن المنطقي الاعتقاد بأنه حتى لو توقفت الحرب غدًا، فإن مساعدات إعادة الإعمار ستصل إلى 600 مليار دولار أو أكثر، أو أكثر من نصف تريليون دولار.

ولأغراض المقارنة، تضمنت الحرب في العراق برنامج إعادة إعمار بقيمة 60 مليار دولار.

كما أنفقت الولايات المتحدة 90 مليار دولار على مدى اثني عشر عامًا لدعم أفغانستان (على الرغم من استمرار الحرب في ذلك البلد).

ليس هناك شك في أن معظم المساعدات الأمريكية لأفغانستان ربما تكون قد سُرقت أو ذهبت إلى طالبان.

وعلاوة على ذلك، تم ترك معدات حربية أمريكية بقيمة مليارات الدولارات في مكانها وتستخدمها طالبان الآن.