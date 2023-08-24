«المتحدة» تبدأ التحضير لأضخم فيلم عن أسرار حياة توت عنخ آمون

تعمل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع «ميديا هب- سعدى جوهر» على التحضير لأضخم عمل فنى من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، يتناول حياة الفرعون توت عنخ آمون، وقصة اكتشاف وأسرار مقبرته المذهلة. وتستعين الشركة بأحدث الوسائل التكنولوجية فى التصوير والإخراج، مع اهتمام بالتفاصيل، من خلال تدقيق بحثى ومراجعة من علماء مختصين. ويخرج الفيلم، الذى يبدأ تصويره ٢٠٢٥، مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد، ويشارك فى بطولته كريم عبدالعزيز، وكوكبة من النجوم المصريين والعالميين، وستتم ترجمته إلى عدة لغات، وهو بعنوان «الفرعون الأخير». تدور أحداث الفيلم، فى إطار من الإثارة والتشويق، بين زمنين الأول فى مصر القديمة، والثانى فى القرن العشرين، وهو الزمن الذى سيظهر فيه كريم عبدالعزيز.

يأتى قرار إنتاج هذا العمل الضخم إيمانًا بضرورة إنتاج عمل تاريخى جاد عن «الفرعون الشاب»، وهى المرة الأولى التى يُنتج فيها مشروع مصرى بهذا الحجم، يرسى نمطًا إنتاجيًا جديدًا، ويتم الإعلان عن المشروع قبل خروجه إلى النور بعامين.