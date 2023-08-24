قبل محاكمته بساعات.. ترامب يُعيد تشكيل فريقه القانوني

أعلنت وسائل اعلام محلية، اليوم الخميس، ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، يستعد لتغيير محامية قبل ساعات من وصوله المتوقع إلى جورجيا؛ ومن المتوقع أن يبدأ تجمع مؤيدي ترامب في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي خارج السجن.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فقد غير دونالد ترامب فريقه القانوني قبل ساعات فقط من تسليمه المتوقع للسلطات في مقاطعة فولتون بتهم تتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المتوقع أن يغادر درو فيندلينج الفريق ويحل محله ستيفن سادو، محامي الدفاع الجنائي المخضرم.

وعمل فيندلينج كمحامي رئيسي لترامب فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه المدعي العام لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، على مدار أكثر من عامين، في جهود الرئيس السابق وحلفائه لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، حيث انه من المتوقع أن تبقى محامية أخرى، هي جينيفر ليتل، وتعمل مع سادو، حسبما افادت الصحيفة الامريكية في تقرير لها اليوم.

المرشحون الجمهوريون

وفي سياق متصل، واجه المرشحون الجمهوريون الثمانية للرئاسة في مناظرة الليلة الماضية اختبارًا جديدًا للإجهاض: ما إذا كانوا يؤيدون فرض حظر على مستوى البلاد على هذا الإجراء بعد 15 أسبوعًا من الحمل أم لا، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية الصادرة .

ومن جانبه، تعهد نائب الرئيس السابق مايك بنس، آسا هاتشينسون، وسيناتور ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، بدعم الحظر الفيدرالي لمدة 15 أسبوعًا.

ووفقاً للتقرير فقد أشار السؤال الذي طرحته الوسيطة مارثا ماك كالوم إلى أن الإجهاض كان دائمًا قضية خاسرة بالنسبة للجمهوريين في صناديق الاقتراع بالولاية منذ قرار دوبس.

ومع ذلك، رفض مرشح واحد فقط، وهو حاكم داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، بشكل حاسم فكرة أن الكونجرس يجب أن ينظم إمكانية الإجهاض.

وقال بورغوم، الذي وقع على حظر الإجهاض في داكوتا الشمالية لمدة ستة أسابيع في أبريل، إن مهمة المحافظين لإسقاط رو كانت مبنية على الاعتقاد بأنه يجب السماح للولايات بوضع قواعدها الخاصة بشأن هذا الإجراء.