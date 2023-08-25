الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد العذراء برعية هروب العائلة المقدسة

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر، قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية هروب العائلة المقدسة، بقنا.

جاء ذلك بمشاركة الأب مرقس سليمان، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث تحدث مطران الأقصر في كلمة العظة حول "انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء"، موضحًا معناه، وكيف نعيشه، ونجسده في حياتنا.

كذلك أجرى راعي الإيبارشية حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، شارحًا لهم معنى المناولة الأولى في حياتهم، ثم تطرق معهم إلى كيفية ومعايشة الأسرار المقدسة، متوقفًا بإسهاب حول سر الإفخارستيا، ومدى استيعابهم له. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء رعوي بين الأنبا عمانوئيل، والأب مرقس سليمان، والأخوات الراهبات.

وفي سياق متصل، أرسل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفدًا رفيع المستوى من المحافظة، إلى المطران عمانوئيل للتهنئة بعيد العذراء.

كذلك، تواصل محافظ قنا تليفونيا مع الأنبا عمانوئيل، مهنئًا بعيد العذراء، مؤكدا على المحبة والمودة والترابط والأخوة بين أبناء الوطن.

- الأنبا باسيليوس يكرم الأوائل والخريجين بكنيسة مار جرجس بمنسافيس

وكان قد ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بمنسافيس.

كذلك، كرم أوائل المراحل التعليمية والخريجين، بمشاركة الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة. وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من الآية القائلة "إِنِ انْقَسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لاَ تَقْدِرُ تِلْكَ الْمَمْلَكَةُ أَنْ تَثْبُتَ".

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات، مشجعًا إياهم على التفوق، والتميز.