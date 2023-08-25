الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد العذراء برعية هروب العائلة المقدسة

الانبا عمانوئيل
الانبا عمانوئيل

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران الاقباط الكاثوليك بالأقصر،  قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية هروب العائلة المقدسة، بقنا.

جاء ذلك بمشاركة الأب مرقس سليمان، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث تحدث مطران الأقصر في كلمة العظة حول "انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء"، موضحًا معناه، وكيف نعيشه، ونجسده في حياتنا.

كذلك أجرى راعي الإيبارشية حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، شارحًا لهم معنى المناولة الأولى في حياتهم، ثم تطرق معهم إلى كيفية ومعايشة الأسرار المقدسة، متوقفًا بإسهاب حول سر الإفخارستيا، ومدى استيعابهم له. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء رعوي بين الأنبا عمانوئيل، والأب مرقس سليمان، والأخوات الراهبات.

وفي سياق متصل، أرسل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفدًا رفيع المستوى من المحافظة، إلى المطران عمانوئيل للتهنئة بعيد العذراء.

كذلك، تواصل محافظ قنا تليفونيا مع الأنبا عمانوئيل، مهنئًا بعيد العذراء، مؤكدا على المحبة والمودة والترابط والأخوة بين أبناء الوطن.

 

- الأنبا باسيليوس يكرم الأوائل والخريجين بكنيسة مار جرجس بمنسافيس

 

وكان قد ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، بمنسافيس.

كذلك، كرم أوائل المراحل التعليمية والخريجين، بمشاركة الأب أشعياء مكرم، راعي الكنيسة. وألقى الأنبا باسيليوس عظة الذبيحة الإلهية، انطلاقًا من الآية القائلة "إِنِ انْقَسَمَتْ مَمْلَكَةٌ عَلَى ذَاتِهَا لاَ تَقْدِرُ تِلْكَ الْمَمْلَكَةُ أَنْ تَثْبُتَ".

وقدم راعي الإيبارشية كلمات التشجيع لأبنائه وبناته الطلبة والطالبات، مشجعًا إياهم على التفوق، والتميز.

الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك قداس عيد انتقال السيدة العذراء رعية هروب العائلة المقدسة بقنا الأنبا عمانوئيل

مواد متعلقة

سيامة دياكون لكنيسة القديس البابا كيرلس السادس في كاليفورنيا

سلسلة "صلوات قصيرة من القداس".. "أعط بهاءً للإكليروس" فى اجتماع الأربعاء

إيبارشية القوصية والرهبنة الفرنسيسكانية تودعان الأب لويس أيوب الفرنسيسكانى

وفد كنسي يزور الكنيسة الروسية بموسكو

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من الأسكندرية

الأكثر قراءة

هلت البشائر.. بدء استعداد محال الحلويات لموسم المولد النبوي

ارتفاع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 25-8-2023

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 25-8-2023

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد العذراء برعية هروب العائلة المقدسة

أخبار فاتتك| تكريم تامر حسني بمهرجان الدراما و"بركات" يعلق على قرار محمد صلاح

دعاء الصباح اليوم الجمعة 25-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)