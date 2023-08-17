الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تفتح الحجز بدارها للمغتربات في الأقصر

عمانوئيل عياد
عمانوئيل عياد

قال المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، في بيان، إنه تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، تعلن إدارة دار القديسة مارثا لسكن الطالبات المغتربات بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك عن فتح باب الحجز للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

يقع الدار بمدينة طيبة الجديدة بموقع قريب من كليات جامعة الاقصر بالمدينة، بحجرات متنوعة في الحجم وعدد الأسرة حسب الاحتياج، مع مراعاة ان جميع الحجرات بها ما يلزمها من أسرة ودواليب، يوجد غرف مكيفة. المطابخ بها كافة الاجهزة. كامل المبنى مغطى بشبكة انترنت ( Wi-Fi )

الانبا عمانوئيل عياد الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة الانبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للاقباط الكاثوليك لأنبا عمانوئيل عياد عمانوئيل عياد

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