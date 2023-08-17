الكنيسة الكاثوليكية تفتح الحجز بدارها للمغتربات في الأقصر

قال المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، في بيان، إنه تحت رعاية الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، تعلن إدارة دار القديسة مارثا لسكن الطالبات المغتربات بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك عن فتح باب الحجز للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

يقع الدار بمدينة طيبة الجديدة بموقع قريب من كليات جامعة الاقصر بالمدينة، بحجرات متنوعة في الحجم وعدد الأسرة حسب الاحتياج، مع مراعاة ان جميع الحجرات بها ما يلزمها من أسرة ودواليب، يوجد غرف مكيفة. المطابخ بها كافة الاجهزة. كامل المبنى مغطى بشبكة انترنت ( Wi-Fi )