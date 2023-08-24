محافظ مطروح: تقديم الدعم لحماية النشء والتصدي ورصد أي انتهاكات ضد الأطفال

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لاختيار محافظة مطروح كأولى محافظات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "تمكين الطفل المصري" لتأتي الاحتفالية بعد أنشطة المبادرة التي استمرت على مدار عشرة أيام، تم خلالها تنفيذ ورش عمل تدريبية للمدرسين لتأكيد دورهم القوى في التعامل مع النشء، وتنفيذ معسكر للأطفال في الشريحة العمرية من (9- 12 سنة) ومن (13- 15 سنة) وتنمية الوعي بالهوية المصرية والقيم الإيجابية والمشاركة الفعالة.

وأشار في ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بمدينة العلمين الجديدة، إلى تنفيذ لقاءات مع أولياء الأمور للتوعية بمفاهيم التربية الإيجابية من خلال مشروع تنمية الأسرة المصرية كجزء من تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة “يونيسيف” بهدف تعزيز السلوكيات والممارسات الايجابية بين الاطفال بالمؤسسات التعليمية ونشرها بين ذويهم من أجل صناعة التغيير المجتمعي، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية

إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوى)

ولفت محافظ مطروح إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير من أجل بناء الإنسان وخاصة رعاية وحماية تمكين الأطفال خاصة الفتيات مع إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوى)، والتي يتم تنفيذها برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي منذ مارس 2022 بهدف خلق نشء يتمتع بسلامة صحية ونفسية وجسدية مع تمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم باعتبارهم شركاء في التنمية وداعم لهم وضمان اندماجهم ومساهمتهم الفعالة في مجتمعاتهم المحلية والمجتمع ككل مع الإشادة بالدور الإنساني والإيجابى للمجلس القومى للطفولة والامومة في حماية الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل.

تقديم كافة أوجه الدعم من أجل حماية الأطفال

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم من أجل حماية أطفالنا مع العديد من المبادرات والأنشطة داخل المحافظة ومنها المتابعة المستمرة للجان ووحدة حماية الطفل بمشاركة كل الجهات المعنية، وتوعية الأهالي وتحقيق التواصل الفعال ورصد أي انتهاكات ضد الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومساعدة الأطفال الأيتام أو المعثور عليهم من أجل حياة كريمة، والإعلان بشكل دوري عن رقم وحدة حماية الطفل بالمحافظة وهو 16000، وتقديم المشورة للأهالي ومتابعة الشكاوي إلى أن يتم التأكد من الحصول على الخدمة المطلوبة للحفاظ على الطفل وحمايته، كما انه تم إنشاء أول مركز للرعاية النهارية لرعاية الأطفال شديدي التوحد وجاري حاليًا تطويره بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.