الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: تقديم الدعم لحماية النشء والتصدي ورصد أي انتهاكات ضد الأطفال

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لاختيار محافظة مطروح كأولى محافظات تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "تمكين الطفل المصري" لتأتي الاحتفالية بعد أنشطة المبادرة التي استمرت على مدار عشرة أيام، تم خلالها تنفيذ ورش عمل تدريبية للمدرسين لتأكيد دورهم القوى في التعامل مع النشء، وتنفيذ معسكر للأطفال في الشريحة العمرية من (9- 12 سنة) ومن (13- 15 سنة) وتنمية الوعي بالهوية المصرية والقيم الإيجابية والمشاركة الفعالة. 

وأشار في ختام فعالية المبادرة الوطنية "دوي" لتمكين الطفل المصري بمدينة العلمين الجديدة، إلى تنفيذ لقاءات مع أولياء الأمور للتوعية بمفاهيم التربية الإيجابية من خلال مشروع تنمية الأسرة المصرية كجزء من تحقيق رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنظمة “يونيسيف” بهدف تعزيز السلوكيات والممارسات الايجابية بين الاطفال بالمؤسسات التعليمية ونشرها بين ذويهم من أجل صناعة التغيير المجتمعي، وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والمجلس القومى للطفولة والأمومة ومجلس القبائل والعائلات المصرية

إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوى)

ولفت محافظ مطروح إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير من أجل بناء الإنسان وخاصة رعاية وحماية تمكين الأطفال خاصة الفتيات مع إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوى)، والتي يتم تنفيذها برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي منذ مارس 2022 بهدف خلق نشء يتمتع بسلامة صحية ونفسية وجسدية  مع تمكين الأطفال من ممارسة حقوقهم باعتبارهم شركاء في التنمية وداعم لهم وضمان اندماجهم ومساهمتهم الفعالة في مجتمعاتهم المحلية والمجتمع ككل مع الإشادة بالدور الإنساني والإيجابى للمجلس القومى للطفولة والامومة في حماية الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل.

تقديم كافة أوجه الدعم من أجل حماية الأطفال 

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة أوجه الدعم من أجل حماية أطفالنا مع  العديد من المبادرات والأنشطة داخل المحافظة ومنها المتابعة المستمرة للجان ووحدة حماية الطفل بمشاركة كل الجهات المعنية، وتوعية الأهالي وتحقيق التواصل الفعال ورصد أي انتهاكات ضد الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ومساعدة الأطفال الأيتام أو المعثور عليهم من أجل حياة كريمة، والإعلان بشكل دوري عن رقم وحدة حماية الطفل بالمحافظة وهو 16000، وتقديم المشورة للأهالي ومتابعة الشكاوي إلى أن يتم التأكد من الحصول على الخدمة المطلوبة للحفاظ على الطفل وحمايته، كما انه تم  إنشاء أول مركز للرعاية النهارية لرعاية الأطفال شديدي التوحد وجاري حاليًا تطويره  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

محافظ مطروح حماية الطفل السيدة انتصار السيسي العلمين الجديدة دوي تمكين الفتيات

مواد متعلقة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

مصر والاتحاد الأوروبى فى عهد الرئيس السيسى.. شراكة قوية من أجل المستقبل

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

تفاصيل مؤتمر "مدبولي" لاستعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار

الأكثر قراءة

"الدستور" ينشر صورة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الجديد

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته؟.. أشرف الفيل يجيب

من هو المستشار تامر الفرجانى القائم بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية؟

قائمة مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024 للطلاب المصريين المستجدين

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يتفقدان منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين

نائب محافظ قنا: مجمعات الخدمات سوف تُنهي معاناة سكان القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)