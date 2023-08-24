عبد الكريم العيسى يمنح مفتي الجمهورية العضوية الشرفية في رابطة الجامعات الإسلامية

أعلن الدكتور عبد الكريم العيسى -أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية- عن منح الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- العضويةَ الشرفية في رابطة الجامعات الإسلامية؛ نظرًا لمجهوداته الكبيرة في إثراء الحياة العلمية والإفتائية.

وتعدُّ الرابطة مؤسسة إسلامية دولية تأسست عام 1389هـ-1969م لتجمع في عضويتها جلَّ الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف أنحاء العالم، التي تقدم دراسات في مجالات العلوم الإسلامية والعربية أو تقوم بالبحث العلمي في هذه المجالات.

كما تهدُف إلى التنسيق بين الجامعات الإسلامية في مجال المناهج الدراسية والسياسات التعليمية والبحثية بما يحقِّق التقارب والتكامل فيما بينها، وتنمية التعاون العلمي والفكري والثقافي بين الجامعات الأعضاء والجامعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم.

المفتي يلتقي أمين عام "المجتمعات المسلمة" بالمغرب ويبحثان سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي

وفي السياق ذاته، التقى الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، اليوم الخميس، وذلك بمقر إقامته بالمملكة المغربية.

تناول اللقاء تباحث الطرفين سبل تعزيز التعاون الديني والإفتائي، حيث أكد فضيلة المفتي أهميةَ الاستمرار على نهج الوسطية والاعتدال وتطوير آليات تجديد الخطاب الديني لمواجهة التحديات المحيطة بالعالم الآن.

من جانبه قدم الدكتور محمد البشاري، التهنئة لفضيلة المفتي نيابةً عن رئيس المجلس الدكتور علي النعيمي، وأعضاء المجلس، لتجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثقة بفضيلته على رأس دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن هذه الثقة تكريم لما قدَّمه فضيلة المفتي وما زال يقدمه من نشر قيم الاعتدال والسلم وتأصيلها داخل مصر وخارجها.

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في فعاليات مؤتمر "تأطير الحريات وَفق القيم الإسلامية والقانون الدولي"، المنعقد بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.