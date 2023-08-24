معهد الرعاية والتربية بالمنيا يبدأ في استقبال طلبات الالتحاق

أعلن معهد الرعاية والتربية المسيحية الأرثوذكسية ،بإيبارشية المنيا عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للدارسين لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ، وذلك في الفترة من ٢٠ أغسطس الجاري إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل .

و يستهدف معهد الرعاية والتربية المسيحي قبول دارسين من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات وخريجي الاكليريكيات والمعاهد العليا الذين يحملون" مؤهل عالي فقط"

وفي حالة التقدم بطلب الإلتحاق في المعهد، خصصت الإيبارشية التواصل من خلال القس ديفيد صموئيل، مسئول فرع ايبارشية المنيا.

تاريخ إنشاء معهد الرعاية والتربية المسيحي بمصر :

يعود تاريخ تأسيس معهد الرعاية والتربية إلى 11 فبراير 1974، قام مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث بإفتتاحه، وتم إختيار نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف ملوى المتنيح كأول عميد له.

وأعيد افتتاحه فى 2 ديسمبر 1993، وكـان عميـدًا لـه في ذلك الوقت، الدكتور نبيل صبحى، بعدها تولى عمادة المعهد الدكتور رسمى عبد الملك رستم.

وأصدر الراحل قداسة البابا شنوده الثالث قرار بابوى رقم 8/38 فى 22 يناير 2009 بفصل معهد الرعاية والتربية عن معهد الدراسات القبطية وتم إختيار نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام وكيلاً للمعهد.

و فى 13 مارس 2014، تم تطوير المعهد وإعادة إفتتاحه بيد قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى.

وتهدف الدراسة بالمعهد إلى إتاحة الفرصة لتنمية مستوى الدارسين فى مجال الرعاية، من خلال الدراسة الأكاديمية، والدورات التدريبية، والتدريبات العملية، ويتيح الفرصة للآباء الكهنة وأمناء الخدمة بصفة خاصة، لتعميق الدراسات الرعوية، بالإضافة إعداد خريجى الكلية الإكليريكية، وفصـول إعـداد الخـدام والخادمـات لمـزيد من التعمـق فى أعمـال الرعايـة والخدمة العملية.

كما يركز في الدراسة على إجراء البحوث النظرية والميدانية، فى مجالات الرعاية المختلفة بأسلوب كتابى، وآبائى، وروحى، وعلمى.

و يسعى معهد الرعاية إلى تدريب الخادم حيث يرتب المعهد برامج ودورات تدريبية لفئات متنوعة من الخدام.