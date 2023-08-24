الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

معهد الرعاية والتربية بالمنيا يبدأ في استقبال طلبات الالتحاق

معهد الرعاية
معهد الرعاية

أعلن معهد الرعاية والتربية  المسيحية الأرثوذكسية ،بإيبارشية المنيا عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للدارسين لعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ، وذلك في الفترة من ٢٠ أغسطس الجاري  إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل .

و يستهدف معهد الرعاية والتربية المسيحي  قبول دارسين من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات وخريجي الاكليريكيات والمعاهد العليا الذين يحملون" مؤهل عالي فقط"

وفي حالة التقدم بطلب الإلتحاق في المعهد، خصصت الإيبارشية  التواصل من خلال  القس ديفيد صموئيل، مسئول فرع ايبارشية المنيا.

تاريخ إنشاء معهد الرعاية والتربية المسيحي بمصر :

يعود تاريخ  تأسيس معهد الرعاية والتربية إلى  11 فبراير 1974، قام مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث بإفتتاحه، وتم إختيار نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف ملوى المتنيح كأول عميد له.

وأعيد افتتاحه فى 2 ديسمبر 1993، وكـان عميـدًا لـه في ذلك الوقت، الدكتور  نبيل صبحى، بعدها تولى عمادة المعهد الدكتور رسمى عبد الملك رستم.

وأصدر الراحل  قداسة البابا شنوده الثالث قرار بابوى رقم 8/38  فى 22 يناير 2009 بفصل معهد الرعاية والتربية عن معهد الدراسات القبطية وتم إختيار نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام وكيلاً للمعهد.

و فى 13 مارس 2014، تم تطوير المعهد وإعادة إفتتاحه بيد قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى.

وتهدف  الدراسة بالمعهد إلى إتاحة الفرصة لتنمية مستوى الدارسين فى مجال الرعاية، من خلال الدراسة الأكاديمية، والدورات التدريبية، والتدريبات العملية، ويتيح الفرصة للآباء الكهنة وأمناء الخدمة بصفة خاصة، لتعميق الدراسات الرعوية، بالإضافة  إعداد خريجى الكلية الإكليريكية، وفصـول إعـداد الخـدام والخادمـات لمـزيد من التعمـق فى أعمـال الرعايـة والخدمة العملية.

كما يركز  في الدراسة على إجراء البحوث النظرية والميدانية، فى مجالات الرعاية المختلفة بأسلوب كتابى، وآبائى، وروحى، وعلمى.

و يسعى معهد الرعاية  إلى  تدريب الخادم حيث يرتب المعهد برامج ودورات تدريبية لفئات متنوعة من الخدام.

المعهد معهد الرعاية والتربية مجال الرعاية الكهنة الدراسات الرعوية

مواد متعلقة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

أشرف العربى: الحوكمة تلعب دورًا أساسيًا فى تحقيق التنمية المستدامة

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

ما بعد الاعدادية 2023.. 28 مدرسة تعليم فني بديلة للثانوية العامة

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

الأكثر قراءة

"الدستور" ينشر صورة المستشار محمد شوقى عياد النائب العام الجديد

هل يجوز للرجل أن يتنازل عن حق الوطء لزوجته؟.. أشرف الفيل يجيب

من هو المستشار تامر الفرجانى القائم بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية؟

قائمة مصاريف الجامعة الروسية 2023-2024 للطلاب المصريين المستجدين

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يتفقدان منفذ أرقين لمتابعة الخدمات المقدمة للسودانيين

نائب محافظ قنا: مجمعات الخدمات سوف تُنهي معاناة سكان القرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)