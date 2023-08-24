قافلة بيطرية لتحصين وعلاج رؤوس الماشية والدواجن في فايد

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بحماية رؤوس الماشية، وتنميتها وتحصينها من كل الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وتم تنفيذ قافلة بيطرية بقرية السعيدية بمركز ومدينة فايد؛ لعلاج الماشية والدواجن ضد الأمراض المختلفة.

وأسفرت القافلة عن علاج عدد ٣٣ من الأبقار، و١٧ من الجاموس، ٤١ من الأغنام، و٧ من الدواب وعدد ١٩٠٠ من الدواجن، و١٣ حالة تناسليات، كما تم إجراء ٤ عمليات جراحية. وكان ذلك بحضور أطباء الرعاية والتلقيح الصناعي.

قوافل طبية مجانية

وشدد محافظ الإسماعيلية، على تنظيم قوافل طبية مجانية في مختلف أنحاء المحافظة سواء المدن أو القرى، مشيرًا أنه أصدر تعليمات لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية على تنظيم قوافل طبية بشكل مستمر للاستفادة الحيوانات والطيور.

وأضاف اللواء شريف فهمي بشارة، أن مصر تمتلك ثروة حيوانية كبرى ونسعى للحفاظ عليها من خلال الحملات البيطرية التي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية بشكل مستمر، مشيرًا أن الحملات تكون بشكل مجاني تمامًا، واسعة من خلالها استهداف الحيوانات التي يربيها الفلاحين سواء أبقار أو جاموس أو دواب أو أغنام، بالإضافة إلى الطيور الفراخ والبط والوز، مؤكدًا أن الاهتمام بالحيوانات التي يربيها المواطنين في منازلهم على رأس أولويات مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بضرورة الوصول لكل مربيين الحيوانات في محافظة الإسماعيلية سواء داخل مدينة الإسماعيلية أو في خارجها في القرى والنجوع والريف، مؤكدًا أن الاهتمام بالحيوانات هي أول خطوة لتصحيح مسار الحافظ على الثروة الحيوانية.