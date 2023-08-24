عضو بـ"تجارية الجيزة": انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة مهمة لاقتصادنا

لقي إعلان قمة دول بريكس الاتفاق على انضمام مصر والسعودية والإمارات لمجموعة دول البريكس، المكون من الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، ترحيبا كبيرا من قبل المصنعين ومجتمع الأعمال بالعوائد الاقتصادية الإيجابية التي تنتظر مصر بعد هذا القرار .

خطوة جيدة لتعزيز الصادرات

وقال أحمد جابر، عضو غرفة الجيزة بالغرفة التجارية، إن انضمام مصر لبريكس خطوة مهمة جدا لتنمية الاقتصاد المصري، خاصة أن اقتصاديات الدول المشتركة في البريكس مثل الهند والصين وروسيا والكتلة الشرقية الأهم في اقتصاد العالم.

وأضاف جابر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كتلة بريكس تحمل العديد من النماذج الاقتصادية الناجحة والتي تحمل تجارب قوية في الاقتصاد كدولة الهند، مشيرا إلى أن تلك الدولة ستحدث طفرة في التبادل التجاري والصادرات بين مصر ودول التجمع.

وأشار إلى أن تلك المنظمة من أقوي المنظمات الاقتصادية القوية والفعالة التي لها تأثير وتنافس بقوه منظمة التجارة العالمية ومنظمة الاتحاد الأوروبي، وبذلك ستكون المنظومة الاقتصادية لمصر بعد انضمامها للبيركس متكاملة.

وأشار عضو غرفة الجيزة بالغرف التجارية إلى أن انضمام مصر لبريكس سوف يزيد المسؤولية علي مصر والمنتج والمصنع المصري لرفع مستوي الإنتاج وجودته والارتقاء بالمنتج المصري ليرقي للتنافس مع دول بريكس.

مصر لديها صناعات قوية

وأوضح أن مصر لديها صناعات قوية وانضمام مصر لبريكس سوف يفتح المجال للصناعات التكاملية المصرية نقل الخبرات ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن وجود مصر داخل تجمع البيركس سوف يتيح الفرصة إلي نقل الخبرات ونقل الاستثمارات والصناعات المهمة وخاصة أنه ضمن أهداف المنظمة أن يكون لديها عملة موحده وفي حالة تطبيق هذا الهدف سوف يخفف الضغط علي الدولار وسيكون التبادل التجاري بين دول المنظمة بعملة موحدة بينهم خاصة كباقي منظمات التجارة العالمية.

وأكد أن تلك الخطوة طال انتظارها وهي دليل علي نجاح الدبلوماسية المصرية ونجاح الاقتصاد المصري في فرض نفسه على هذه المنظمة الكبيرة هو مؤشر جيد نحو الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح جابر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البيركس خلال ال3 سنوات الأخيرة، شهد تنامي في الصادرات والواردات بشكل قوي في الواردات والصادرات المصرية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البيركس خلال عام 2020 سجل نحو 22.5 مليار دولار منهم 19.7 مليار دولار واردات ونحو 2.9 مليار صادرات، وزاد حجم التبادل التجاري في عام 2021 لنحو 28.3 مليار دولار منهم 23.6 واردات و4.6 صادرات، ما يؤكد ارتفاع الصادرات وخلال عام 2022 سجل حجم التبادل التجاري بين مصر والبيركس نحو 31.2 مليار دولار منهم نحو 26.4 واردات 4.9 صادرات، ما يؤكد ارتفاع الصادرات نحو 2 مليار دولار خلال عامين، مما يشير إلى تواجد مصر داخل المنظمة سوف ينمي حجم الخط الصادرات بشكل قوي بعد انضمام مصر للبيركس.

وقررت مجموعة "بريكس" في اجتماعاتها اليوم دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام للتكتل الاقتصادي، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة بداية من 1 يناير 2024.