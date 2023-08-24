مساء الجمعة: قطع المياه ببعض قرى مركز الصف بالجيزة



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن قرى: "غمازة الكبرى- نزلة عليان - الإخصاص، العطيات – طرخان - الشوبك الشرقي"، وذلك لمدة ٦ ساعات اعتباراً من الساعة الثانية عشر مساء غدا الجمعة الموافق ٢٥/ ٨/ ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٦/ ٨/ ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال مشروع رافع المياه وخط الطرد المغذيين لقرى" عرب الترابين، أبوحمود،أبوعريضة" بالصف ضمن مبادرة حياة كريمة

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.



كانت قد بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما بقيمة ١٠٠ مليون جنيه صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج واضاف ان اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا تبلغ تكلفتها ٨٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طهطا لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتصل طاقتها التصميمية ٣٤ الف متر مكعب لكل يوم وإحلال وتجديد محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة تبلغ ١٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طما وقراها بطاقة تصميمية ٨٥ الف متر مكعب لكل يوم وتخدم ٣٥٠ الف نسمة وان تلك الاعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.

واوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أن اعمال الاحلال والتجديد للمحطات تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وكذلك خط حقن الكلور الابتدائى والنهائى وإحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور وإحلال وتجديد الخزانات الارضية هذا بالاضافة الى إحلال وتجديد المعامل ومبنى الكيماويات وتوفير احدث الاجهزة المعملية وتوريد وتركيب محركات كهربائية قدره ١٨٠ حصان وكذلك إحلال وتجديد الطلمبات المرشحة.