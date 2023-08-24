التموين إقامة 15 مركز خدمة مطور بالأقصر باستثمارات 17 مليون جنيه

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تطوير 378 مكتباً تموينيا وتحويلهم إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلي مراكز خدمة مطورة ساهم في زيادة كفاءة تقديم الخدمات بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير مع انخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 : 10 دقائق وكذلك استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وأشار المصيلحي أنه تم إتاحة 273 فرص عمل لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية، ويجري اطلاق خدمات البطاقات والأنشطة التموينية الذكية على مستوى الوحدات المحلية في 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " المرحلة الأولى .

وسيتم تشغيل عدد 13 مجمع حكومي متكامل قريباً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بعدد 9 مجمعات و 4 في أرمنت يقدمون خدمات التموين والبريد والوحدات المحلية والشهر العقاري.

من جهته اكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أنه تم تطوير جميع المنشآت التموينية من مكاتب وإدارات ومراكز خدمة مطورة، حيث أن هناك عدة محاور لتطوير القطاع التمويني في محافظة الأقصر طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بإحداث نقلة نوعية في المنشآت والموارد البشرية.

وقال صلاح خلال جولة تفقدية على مراكز الخدمة المطور في محافظة الأقصر، أنه تم إنشاء و تشغيل 15 مركز خدمة مطور بعدد إجمالي 80 شباك موزعين على أنحاء المحافظة بعدد 7 مراكز، بلغت تكلفتها الإجمالية 17 مليون جنيه من موازنة وزارة التموين والتجارة الداخلية.

واضاف صلاح أن بندر إسنا يضم 3 مراكز خدمة مطورة نظرا لوجود كثافة سكانية مرتفعة عن باقي المراكز بالمحافظة، ومركز خدمة واحد لكل من مدينة طيبة الجديدة، و الزينية .

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم إقامة مركزين خدمة مطورين في كل من مراكز البياضية، القرنة ، الاقصر، أرمنت، الطود.

وأشار إلي أن الـ 80 شباكاً ساهموا في القضاء على الزحام التي كانت تشهده مكاتب التموين في السابق ، مشيرا إلي أن مديرية التموين حصلت على المركز السادس من خلال مركز الخدمة المطور بإسنا، في جائزة التميز الحكومي على مستوي الجمهورية.

بينما قال شنودة عبد المسيح مدير مركز المعلومات بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الأقصر أن مراكز الخدمة المطورة تقوم بتلقي طلبات بدل الفاقد و التالف والفصل الاجتماعي وإضافة الزوجة.

واضاف عبد المسيح أن كل مركز خدمة مطور به شباك مخصص لذوي الهمم ويعمل علي تسهيل الخدمات المقدمة لهم في اسرع وقت .

إقامة 15 مركز خدمة مطور بالأقصر

إقامة 15 مركز خدمة مطور بالأقصر

إقامة 15 مركز خدمة مطور بالأقصر