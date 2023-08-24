الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": انضمام مصر والإمارات والسعودية لـ"بريكس" يجعلها الأقوى اقتصاديًا عالميًا

بريكس
بريكس

قال الإعلامي أحمد بشتو، موفد فضائية القاهرة الإخبارية إلى قمة "بريكس"، إن العامل الجغرافي هو العامل الحاسم في اختيار الدول الست لعضوية دائمة في مجموعة الـ"بريكس"، بحسب إعلان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

وقال، على هامش قمة بريكس في جنوب إفريقيا، إن العوامل الاقتصادية الحالية منذ عدة قرون وحتى الآن دعت لإقامة مجموعة "بريكس" في التواجد ككيان والتوسع كقوة اقتصادية بحسب رئيس جنوب إفريقيا.

- محاولة إقامة بنك مركزى خاص بمجموعة بريكس 

وأكد موفد قناة القاهرة الإخبارية أنه مع انضمام مصر والإمارات والسعودية خاصة ستصبح "بريكس" القوى الاقتصادية الأولى في العالم، مضيفًا أن هناك حديثًا عن محاولة إقامة بنك مركزي خاص بمجموعة بريكس لحل المشكلات الخاصة بالعملات الموحدة كما حدث في اليورو سابقًا.

- العملات المحلية سيتم التبادل التجاري بها

وأوضح أن التأكيد على أن العملات المحلية سيتم التبادل التجاري بها أمر في غاية الأهمية، بالإضافة إلى الاقتصادات التي سوف تتعامل بتلك العملة، ولن يتم الإغفال عن الدولار لأنه العملة المسيطرة على نحو 60% من إجمالي التجارية العالمية، كما يتم تسديد الديون لتلك الدول بالدولار أيضًا، ولكن توحيد العملة سيعمل على تخفيف فاتورة الاستيراد والأعباء الاقتصادية التي يمثلها الدولار.

تغير سياسة قطب الاقتصاد الواحد

وتابع أن "(بريكس) ستسعي لتغير الواقع ليصبح مختلفًا بعيدًا عن سيطرة قطب اقتصادي واحد إلى تعدد هذه الأقطاب، وبالتالي ستشهد تلك المجموعة اختلافًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه تمت مناقشة برامج متعددة شملت جميع مناحي الحياة أمس خلال الاجتماعات ستؤكد وجودها في هذه الدول بالاستعانة بخبراتها وإمكاناتها جميعًا".

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