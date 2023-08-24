الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اتهمها بتقويض القانون الدولى.. بوتين يهاجم أمريكا و"الناتو"

بوتين
بوتين

هاجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، بأنها تعمل من أجل مصالحها وليس لصالح الدول، واصفًا إياها بـ"دول المليار الذهبي".

تقويض القانون الدولي

وقال خلال كلمته في قمة بريكس بجنوب إفريقيا، إن "هناك دولًا تسعى إلى تقويض القانون الدولي، خاصة وإن أريد أن تفعل ما بوسعها للحفاظ على النظام العالمي المعهود الذي يفيدهم ولا أحد يرى أنهم يستخدمون تلك الأدوات لمصالحهم الخاصة".

 
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بوتين يتهم الدول الغربية بالاختباء وراء حقوق الإنسان

وتابع، أن دول المليار الذهبي تحاول اليوم الاختباء وراء ما يسمي بحقوق الإنسان وتصدير  المشاكل على حساب الآخرين، متهمًا الدول الغربية بمحاولة سرقة موارد الدول النامية، ملمحًا إلى استخدامه لقواعده الخاصة بدلًا من القوانين الدولية كمحاولة لاتباع سياسة استعمار جديدة.

تقويض القانون الدولي الناتو الولايات المتحدة الامريكية أوكرانيا دول المليار الذهبي” سياسة استعمار بريكس

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