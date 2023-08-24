الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بوتين" يشدد على قضية التعامل بالعملة المشتركة

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس، أريد التشديد على قضية التعامل بالعملة المشتركة، بالإضافة إلى العملات المحلية ونعرف أنه ستكون هناك تحديات كبيرة، لكن سنجد حلولًا لها، وهناك قضية أخرى أريد تسليط الضوء عليها وهي تتعلق بضمان التسويات المالية والاقتصادية بين دولنا.

توسيع نفوذ بريكس حول العالم

وتابع بوتين أود أن أرحب بالدول الجديدة المنضمة إلى بريكس بالعضوية الدائمة بداية من يناير 2024 وأريد أن أؤكد لكل الزملاء أننا سنستمر بالعمل الذي أطلقناه لتوسيع مجموعة بريكس، بالإضافة إلى توسيع نفوذ بريكس حول العالم، كما أننا نريد ضمان التعاون البناء والفعال مع الأعضاء الجدد، كما سنعمل مع كل الذين يريدون التعامل معنا من خلال شركائنا وبرامجنا المختلفة ولا سيما مع المجموعات التي تريد العمل معنا، ونحن نقدر كل هذه الجهود وسنعمل على ضمان عمل سلس، مضيفًا سنعمل على ما هي المبادئ والقواعد الداخلية لتتمكن مجموعة بريكس من التوسع حول العالم.

بريكس بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين العملات المحلية

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