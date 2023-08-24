الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة الإقامة والإعاشة جامعة حلوان تعلن استعداد استقبال أسبوع شباب الجامعات

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات

أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن استعداد الجامعة لاستضافة وتنظيم أسبوع شباب الجامعات، حيث أكد على أهمية هذه المناسبة التي تعزز التواصل والتفاعل بين طلاب الجامعات المختلفة.

تعزيز روح الانتماء للجامعة

وفي تصريح له، أشار رئيس الجامعة إلى أن الأسبوع سيكون فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين الشباب، وتعزيز دورهم المحوري في بناء مستقبل مشرق، مؤكدا على ضرورة مشاركة الطلاب في فعاليات هذا الحدث المهم، حيث تسهم المشاركة الطلابية في تعزيز روح الانتماء للجامعة. 

وأضاف أن هذا الأسبوع يعتبر منبرًا هامًا لتبادل الخبرات والتعرف على مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية المتاحة في الجامعة.

 تجهيز دار الضيافة 

هذا وقد اعلنت لجنة الإقامة والإعاشة بالإسبوع برئاسة الدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على دار الضيافة ومطاعم الجامعة، عن استعداداتها لاستقبال الأسبوع من خلال تجهيز دار الضيافة من حيث الاقامة لاستقبال رؤساء الوفود، تجهيز وتدريب طلاب قسم الفنادق بكلية السياحة على الاستقبال والضيافة، استلام بيان بعدد الوفود المشاركة في الأسبوع وتوزيعها على فئات ( قيادات الجامعة – طلبة – طالبات – إشراف – سائقين – مرافقين – خدمات معاونة)، تخصيص أماكن إقامة مناسبة لكل فئة ويتم تحديدها بالاسم ورقم الغرفة، وتسهيل إجراءات التسكين فور وصول الوفود المشاركة، بالإضافة إلي التعاقد مع الفنادق لرؤساء الجامعات والنواب ورئيس الوفد، والإشراف على برنامج التغذية الذي يتم تقديمه للمشاركين خلال فترة الأسبوع، وكذلك الأشراف على المكان الذي يقدم فيه الوجبات، والالتزام بمواعيد تقديم الوجبات الغذائية، توفير الضيافة في أماكن الإقامة وأماكن المسابقات والأنشطة، إعداد وجبات مغلفة للفرق التي يتطلب برنامجها ذلك.

 أسبوع شباب الجامعات 

هذا ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .

 

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