الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تضبط أسلحة ومخدرات وميزان حساس بحوزة عصابة في البحيرة

ارشيفه
ارشيفه

نجحت أجهزة وزارة  الداخلية  فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالبحيرة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (3 أشخاص لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة شبراخيت)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذين من محل إقامتهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش - 9 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء لأسلحة نارية - ميزان حساس – كيلوجرام من مخدر الحشيش) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

"المصنفات" تضبط شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية لاسيما جرائم البرمجيات والبث الفضائى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برئاسة اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (شخصين) بإنشاء وإدارة محلين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة يقوما من خلالهما ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأسفرت الجهود عن ضبط "مالك المحل الأول"، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (26 جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص – 8 قطع لربط الأجهزة بشبكة الإنترنت وضبط "المدير المسئول عن المحل الثانى" ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25جهاز "ريسيفر" مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص).

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

الداخلية المواد المخدرة وزارة الداخلية الامن العام مديرية أمن البحيرة مركز شرطة شبراخيت مخدر الحشيش

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