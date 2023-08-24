الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل اتهام سيدة بالتعدي على لجنة تسليم المنقولات الزوجية بالغربية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن ادعاء إحدى السيدات بالتعدى عليها بالضرب وعلى موكلتها "شقيقتها" وطفلة من قِبل رجال الشرطة أثناء تواجدها داخل ديوان أحد مراكز الشرطة بالغربية لتحرير محضر تسليم منقولات زوجية خاصة بموكلتها.

تبين أن الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 15 الجاري أثناء قيام الشاكية باستلام قائمة منقولات خاصة بشقيقتها حدثت مشادة كلامية وتدافع بالأيدي بين شقيقتها وأحد أعضاء اللجنة الخاصة بتسليم المنقولات وذلك لقيامه بمنعها من التصوير أثناء مباشرة عمل اللجنة، مما دفع أعضاء اللجنة بالتوجه لمركز الشرطة لإثبات الواقعة، وأثناء تواجد المحامية بديوان المركز قامت بتصوير ديوان المركز حال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعليه تم منعها من التصوير وصرفها وشقيقتها، وفي وقت لاحق ترددت على ديوان المركز لتحرير محضر ضد أعضاء اللجنة وتم تحرير المحضر. 

المحامية المذكورة بثت مقطع الفيديو المشار إليه لمنع العاملين بمركز الشرطة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لتعديها على لجنة تسليم المنقولات.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الدخلية فيس بوك محضر تسليم منقولات تسليم منقولات تسليم منقولات زوجية

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