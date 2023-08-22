مهندس يقيم دعوى قضائية لضم حضانة ابنته بعد إصابتها بمرض نفسي بسبب الأم

أقام مهندس ثلاثيني دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تحمل رقم ٤٨٦ لسنة ٢٠٢٣ طالب فيها بضم حضانة طفلته من والدتها مبررًا إصابة نجلته بمرض نفسي واكتئاب حاد.

تفاصيل الدعوى في المحكمة

وقال عمرو .م فى دعواه: استمر زواجنا لمدة ٣ سنوات وانتهى بطلبها للطلاق بسبب رفضها السكن بمنزل أهلى وإصرارها على السكن بشقة قريبة من أهلها وبرغم ذلك لم لأعترض ونفذت لها المطلوب محاولا إصلاح الأمر ولم شمل الأسرة.

تفاجئت بعد ذلك عدم رغبتها فى زيارة أهلى نهائيا بالإضافة إلى أنها تمنعنى أيضا من اصطحاب نجلتى معى لزيارتهم، حتى وصل الأمر بيننا لطريق مسدود وانتهى بالطلاق.

وتابع الزوج: حصلت على كل حقوقها كاملة بالتراضي واتفقنا على مبلغ مالى خاص بطفلتى كل شهر، بالإضافة إلى اصطحابي لطفلتى يوم الجمعه من كل أسبوع لقضاءه معى ومع أسرتى.

واستمرينا بهذا الوضع لسنوات حتى قررت طليقتى الزواج مرة أخرى وقامت بتأجير شقة لوالدتها بنفس العقار التى ستسكن فيه حتى تكون بجانب ابنتنا، فمنذ زواجها وأصبحت أشعر بأن طفلتى تشعر بالوحدة والاكتئاب وتخبرنى بأنها تجلس طوال اليوم بمفردها وأحيانا يمر يومان دون أن تشاهد والدتها أو تسأل عنها مطلقا وتتصل بها هاتفيا لكنها لم ترد أو تهتم باتصالها.

ولأن جدتها كبيرة في السن ولديها ضعف كبير فى السمع لم تستطع طفلتى التواصل معها بشكل جيد.

وأضاف عمرو: تواصلت مع طليقتى وشرحت لها الحالة النفسية التى تمر بها طفلتنا لكنها لم تهتم مطلقا ولم تسأل عنها وأصبحت كل حياتها لزوجها الحالى والسفر معه بالأسابيع دون الاهتمام أو مراعاه طفلتنا.

فطلبت منها اصطحابها عندى لفترة حتى تتحسن حالتها النفسية لكنها رفضت، وأصبح الأمر يزداد سوءا فدخلت ابنتى فى نوبة من الاكتئاب ورفض الطعام ورفض التعامل مع اى شخص، وتوجهت بها لأكثر من طبيب نفسي والجميع أكد لى بأنها مصابة باكتئاب نتيجة شعورها بالوحدة وعليها الخروج والتنزه بشكل جيد، بالإضافة إلى التقرب من كل الناس المحبوبة لديها، لذلك قررت اللجوء الى محكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية لضم حضانة طفلتى والاهتمام بها.