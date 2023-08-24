مصادر: التجديد لـ رامى الدكانى رئيسا للبورصة عاما إضافيا خلال ساعات

علمت “الدستور” من مصادر خاصة، أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التجديد لرامي الدكاني رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام إضافي.

وقالت المصادر إن القرار يشمل تجديد تعيين رامي الدكاني رئيسا للبورصة اعتبارا من 24 أغسطس 2023 وحتى 23 أغسطس 2024.

وكان رامي الدكاني الموجود حاليا في جوهانسبرج للمشاركة في قمة البريكس، قد عُين رئيسا للبورصة في 24 أغسطس من العام الماضي 2022، خلفا لمحمد فريد الذي انتقل لهيئة الرقابة المالية قائما بأعمال رئيسها، لمدة عام قبل أن يجدد القرار مطلع الشهر الجاري لمدة عام آخر.

ونجح الدكاني خلال العام الذي قضاه في بورصة الأوراق المالية المصرية، في إعادة الانضباط إلى البورصة، كما نجح من خلال إدارته في استعادة السوق لنشاطها القوي ولمستوياتها القياسية السابقة التي عجزت لسنوات عن بلوغها خلال السنوات السابقة.

وأرجع خبراء في سوق المال نجاح الدكاني في إدارة ملف البورصة المصرية في وقت قصير إلى خبراته الطويلة في مجال سوق المال، حيث يمتلك خبرات تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجال الاستثمار وتمویل الشركات والتخطیط الاستراتیجي، إضافة إلى خلفیة أكادیمیة وتدریب قوی من مؤسسات أجنبیة ومحلیة.

واكتسب الدكاني خبرة التعامل مع مستثمرین مالیین واستراتيجیین، بالإضافة للمؤسسات الدولیة، فخلال فترة رئاسته للأمانة العامة لاتحاد أسواق المال العربیة التي بدأت في 2019، تعامل مع تحدیات داخلیة وخارجیة، أھمھا إعادة ھیكلة شاملة للاتحاد، وزیادة إیرادات الاتحاد من 190 ألف دولار أمریكي في 2019 إلى قرابة 600 ألف دولار أمریكي حتى تاریخه، وإعادة البورصات الرئیسیة في المنطقة لمظلة الاتحاد، إضافًة إلى التعامل السریع مع الأزمة السیاسیة والمالیة في لبنان “مقر الاتحاد” ونقل أموال الاتحاد بشكل سریع لحسابات بنكیة في جمهورية مصر العربیة، بما يضمن استمراریة الاتحاد لخدمة المنطقة العربیة.

وحصل رامي الدكاني، على ماجستیر العلوم المالیة (تركیز على الاستحواذات والاندماجات) من جامعة ویلز بالمملكة المتحدة عام 2013، ولديه خبرة في تمویل الشركات الأسواق المالیة العالمیة، وتقییم الاستحواذات والاندماجات.

وشغل رامي الدكاني منصب الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، وله خبرة قوية في سوق الأسهم، وعمل في عدد من الشركات بالقطاع المالي، آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة Pride Capital.