الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناهد إمام لـ"الشاهد": الإخوان يستقطبون عناصرهم بالاستكشاف أولًا ثم غسيل المخ

ناهد إمام
ناهد إمام

تحدثت ناهد إمام، الكاتبة والصحفية، عن طريقة استقطابها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، موضحة أنها في البداية كانت تطيع الأوامر وتقول حاضر ونعم وكانت الفتاة المثالية للجماعة.

وقالت "إمام" خلال حوارها لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنت متفوقة في الجامعة والإخوان ينتقون ناس معينة للانضمام للجماعة".

وأضافت: "أول عملية في الاستقطاب عند الإخوان هي الاستكشاف، يستكشف الأطفال والشباب للانضمام، ويركزون جدًا على شباب الجامعات، ثم بعد ذلك تبدأ عملية غسيل المخ".

ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد ناهد إمام محمد الباز جماعة الإخوان الإخوان اكسترا نيوز

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