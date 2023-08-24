انتشال جثة سيدة من ترعة الإبراهيمية فى ظروف غامضة بالمنيا

تمكنت فرق الانقاذ النهري من انتشال جثة لسيدة في العقد الخامس من العمر من ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من مأمور مركز سمالوط يفيد العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، وتقيم بأحدى قرى مركز سمالوط بترعة الإبراهيمية ناحية كوبري الشريعي، وتم البحث عنها بالمياه، وتم انتشالها وإيداع الجثمان بمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرفات النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي ومفتش صحة المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، وتحرر عنها المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت واقعة لقي خلالها شاب مصرعه، بينما أصيب شقيقه في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحه البيضاء مع عدد من الشباب لخلافات بينهم، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، حيث تم القبض على المتهمين لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة شقيقه على يد مجموعة من الأشخاص بمدينة المنيا إثر نشوب مشاجرة بينهم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمود محمد علي وإصابة شقيقه أحمد وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب نشوب المشاجرة هي خلافات بينهم، حيث تم القبض على المتهمين وجاري التحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة أعمالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.