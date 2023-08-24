"بناتى السبب".. لماذا عادت ميمى جمال للتمثيل بعد غياب 6 سنوات؟

كشفت الفنانة ميمي جمال، سبب اختفائها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن وفاة زوجها الراحل حسن مصطفى جعلها تغيب عن الفن لمدة 6 سنوات، وهو الأمر الذي أحزن الكثير من جمهورها ومحبيها كثيرًا، خاصًة من المتعلقين بفنها.

وقالت الفنانة ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، "أنا الحمد لله كويسة وبخير ورجعت للتمثيل من سنيتن وعملت أكتر من عمل، بعد غياب لمدة 6 سنين بسبب وفاة زوجي حسن مصطفى، والحمد لله رجعت لمكانتي تاني".

وتابعت الفنانة القديرة ميمي جمال، أن الجمهور لا يزال يتذكرها ويتذكر أعمالها الفنية التي قدمتها سابقا، نافية شائعة اعتزالها الفن معقبة: "حزن زوجي بالنسبة لي شيء كبير وحاولت أرجع بس من جوايا كنت حزينة ومش قادرة أبقى موجودة وسط الناس وأتكلم.. كنت تعبانة نفسيا ومكنتش قادرة أشتغل".

وأشارت الفنانة ميمي جمال، إلى أنها تخطت حزنها على رحيل الفنان حسن مصطفى، بسب زواج ابنتيها واستقرارهما في حياتهما، مما جعلها تفكر في العودة للتمثيل كونها تعشق الفن، وعادت بشكل أكثر نضجًا، وعاشت حالة من الانتعاشة الفنية في الفترة الماضية.

يذكر أن برنامج "تفاصيل"، من تقديم الإعلامية نهال طايل ويعرض على قناة صدى البلد 2، ويذاع البرنامج الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية وتقدم حلولا للقضايا المطروحة، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

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