الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ميمي جمال تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة"

ميمي جمال
ميمي جمال

كشفت الفنانة ميمي جمال، كواليس مشاركتها في مسلسل "علاقة مشروعة"، قائلة: "إن العلاقة الجيدة التي جمعتها بالفنان ياسر جلال بالمسلسل رغم أنها تجسد حماته، نابعة من أنه كان يعاملها كأم، كما أنها كانت تحبه وتدافع عنه في أحلك الظروف".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة: " إننا نعيش في مجتمع يضم الزوجة الأولى والثانية، سواء كان ذلك مستحبا أم غير مستحب".

وأوضحت أن بعض السيدات يخططن للإيقاع برجل متزوج، كما يفعل بعض الرجال عندما يضعون سيدة في رأسهم، معقبة: السيء في الموضوع عندما يكون الرجل متزوج، لكن من الممكن أن يكون الموضع عادي إذا كانت الست تخطط للزواج من رجل أعزب وليس لديه زوجة".

وأكدت ميمي جمال أن حكاية مسلسل "علاقة مشروعة" متشابكة، لكنها مشوقة، معقبة: "الستات تتضايق عندما تجد الرجل يحب على زوجته”.

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