فى ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. تعرف على أعمال رمضان السكرى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسن مصطفى، حيث ولد فى 26 يونيو عام 1933، ويعد واحد من أساطير الكوميديا فى مصر والعالم العربى، حيث شارك فى العديد من الأعمال المسرحية التى ما زالت راسخة فى عقول المصريين، فجميعًا نعرف ناظر مدسة المشاغبين، ورمضان السكرى فى مسرحة العيال كبرت، والشيخ بلال فى حسن ومرقص.

حياة حسن مصطفى الفنية

درس حسن مصطفى بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج عام 1957، وعمل بالمسرح حتى وصل إلى أن يكون واحد من أشهر علامات المسرح، وعمل في العديد من الفرق المسرحية والتى كان أبرزها فرقة إسماعيل يس والفنانين المتحدين، ثم إنتقل بعد ذلك إلى مسرح التليفزيون، وقدم العديد من الاعمال، والتى كان أبرزها مدرسة المشاغبين والعيال كبرت، كما شارك فى بطولة مسرحة وسيدتي الجميلة مع الراحل فؤاد المهندس،

حياة حسن مصطفى الأسرية

فى عام 1966، تزوج حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال، وأنجب منها ابنتين، وهما نجلاء ونورا.

أعمال حسن مصطفى الفنية

السينما

- آه يا بلد آه

- الحرام.

- النيل والحياة

- مطاردة غرامية.

- العتبة جزاز.

- سوق الحريم

- الزواج على الطريقة الحديثة.

- عفريت مراتي.

- نص ساعة جواز.

- امرأة زوجي

- أضواء المدينة

- يوميات نائب في الأرياف.

- نار الشوق

- فيفا زلاطا.

- مولد يا دنيا

الرجل الذي عطس.

غريب في بيتي.

العذاب فوق شفاه تبتسم.

أفواه وأرانب

مرجان أحمد مرجان.

حسن ومرقص.

أرض النفاق.

أخطر رجل في العالم.

معلش إحنا بنتبهدل.

الدادة دودي.

بنات العم.

إجازة غرام.

التلفزيون

مفتش المباحث 1982.

أهلا بالسكان 1984.

بكيزة وزغلول.

أنا وأنت وبابا في المشمش.

رأفت الهجان.

ترويض الشرسة.

من الذي لا يحب فاطمة

يوميات ونيس - الجزء الخامس والسادس.

عباس الأبيض في اليوم الأسود.

يوم عسل يوم بصل

يتربى في عزو.

وتوالت الأحداث عاصفة

بدارة (مسلسل)

ياسين في مستشفى المجانين.

ليالي.

البحث عن الضحية.

ملح الأرض.

العميل 1001.

شيخ العرب همام.

البخيل وأنا.

رجل آيل للسقوط.

أولاد الحلال (2009)

إمام الدعاة (مسلسل)

المسرح

- حواء الساعة 12.

- أصل وصورة

- سيدتي الجميلة.

- مدرسة المشاغبين.

- العيال كبرت.

- الكدابين قوي.

- دو ري مي فاصوليا.

- عائلة عصرية جداً.

وفاة حسن مصطفى

رحل حسن مصطفى عن عمر ناهز 82 عام، آثر تعرضه لأزمة صحية لمدة أسبوعين، ليرحل عن عالمنا فى 19 مايو 2015.