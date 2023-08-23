صحة سوهاج تنظم فعاليات برنامج التثقيف الدوائي لأطباء الأسنان

نظمت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، فعاليات برنامج التثقيف الدوائى لأطباء الأسنان بمركز التدريب الإقليمى بسوهاج بحضور الدكتور أيمن عبد الجليل نقيب أطباء الأسنان، وتحت إشراف كل من السيد الدكتور الحسينى الجارحى مدير ادارة التدريب و الدكتور باهر نعيم مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الصحة بسوهاج فاعليات البرنامج بمحاضرة بعنوان

Basic pharmacology & Drug prescription in Dentistry للدكتورة رباب عبدالله محمد مدرب الزمالة المصرية للصيدلة الاكلينيكية ومشرف البورد المصري للصيدلة الإكلينيكية بسوهاج و يستهدف البرنامج أكثر من مائة وعشرين طبيب أسنان و يهدف البرنامج الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة ايام الى توعية أطباء الأسنان بكيفية وصف واختيار الأدوية و تحديد جرعات المخدر الموضعي الخاصة بالإجراءات الجراحية فى عيادات الأسنان والآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية المختلفة و (Anaphylactic chock) والتعامل معها فى عيادة الأسنان.

يأتي ذلك فى إطار مجهودات وزارة الصحة فى مجال التدريب والتعليم الطبى المستمر وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و دعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت رعاية الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج نظمت مديرية الصحة فعاليات برنامج التثقيف الدوائى لأطباء الأسنان بمركز التدريب الإقليمى بسوهاج بحضور الدكتور ايمن عبد الجليل نقيب اطباء الأسنان، وتحت إشراف كل من الدكتور الحسينى الجارحى مدير ادارة التدريب و الدكتور باهر نعيم مدير الادارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة بسوهاج.