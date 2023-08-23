الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لأول مرة..منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته.."ناقشوا الرسالة بصورته"

الرسالة
الرسالة

منحت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف درجة الماجستير لباحث بعد وفاته، حيث جرى عقد الرسالة بمقر الكلية وتعليق صورة الباحث المتوفي، والموافقة على منح اسمه درجة الماجستير.

وقررت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف ، منح باحث متوفي درجة الماجستير، تكريمًا له، حيث قد وافته المنية عقب انتهاء إعداده لرسالة الماجستير ودون تحديد موعد للمناقشة، حيث قررت الكلية تحديد موعد الرسالة ومناقشتها، في حضور أسرة الباحث وصورته، حيث جرى منحه درجة الماجستير الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، ولمجهوده.

ومنحت كلية التربية للطفولة المبكرة، الباحث خالد فتحي عويس عبد الله، وهو أحد الموظفين بالجامعة، والذي توفي قبل تحديد موعد مناقشة الرسالة وعقب الانتهاء منها، درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، عقب موافقة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بإجراء المناقشة رغم وفاة الباحث

واجرت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، مناقشة ماجستير بعنوان الفروق في الكفاءة الإجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام، وذلك بمقر الكلية، بحضور الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية، وأسرة الباحث زوجته وأطفاله، وعدد من العاملين في الكلية والباحثين وأساتذة الكلية.

وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد استاذ علم النفس التربوى وعميد كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور مروة بغدادي استاذ ورئيس قسم علم النفس التربوىي بكلية التربية بجامعة بني سويف، والدكتور رمضان علي حسن استاذ علم النفس التربوى ووكيل كلية التربية 
جامعة بني سويف، والدكتور طه محمد مبروك استاذ علم النفس المساعد و وكيل كلية التربية، منح الباحث درجة الماجستير بدرجة امتياز.

وفي سياق آخر، قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على " استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي و بيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

جامعة بني سويف رسالة ماجستير طالب متوفي الدكتور منصور حسن كلية التربية للطفولة المبكرة

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لأول مرة..منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف بعد وفاته.."ناقشوا الرسالة بصورته"

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