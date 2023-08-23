الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانية بمستقبل وطن: الرئيس السيسى الأقدر على استكمال مسيرة البناء

النائبة أماني الشعولي
النائبة أماني الشعولي

علقت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب، وأمين المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، على إعلان الحزب عن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "تحركات الدولة في المسار السليم".

وأضافت أن الحزب أعلن عن دعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة أخرى، دعمًا لمسيرة البناء في الدولة المصرية، موضحًا أن الرئيس السيسي عمل على تنفيذ برنامج التنمية المستدامة 2030 ويسير بخطى ثابتة على الرغم من الظروف الصعبة والتي تواجه العالم وليس مصر فقط.

وأشار إلى أن الرئيس يستمع للشباب ويعمل على تنفيذ مقترحات الشباب، وتحويل العشوائيات وجعل حياة المواطن أفضل، مع الاستقرار والقضاء على الإرهاب الذي كان موجودًا في الدولة.

اكسترا نيوز مجلس النواب اماني الشعولي الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية

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