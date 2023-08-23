الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شحاتة: بدء الإجراءات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

وزير العمل
وزير العمل

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن "الوزارة" بصدد مراجعة أدلة الإجراءات، والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.. جاء ذلك خلال اجتماع انعقد مساء اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال الافتراضي"فيديو كونفرانس"، مع وزير الاتصالات د. عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي" وهي الشركة المسئولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، حيث عرض السيد وزير الاتصالات ونائبة تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية  تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة  معلوماتية متكاملة.

 

توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية

وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن "المنظومة" تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل بأطرافة من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

حضر حضى اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشى، مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمى، والمستشار خالد رضوان، مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبدالحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

حسن شحاتة وزير العمل الوزارة خالد العطار وزير الاتصالات

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