كيف أصبح هناك يوما لـ"بوليوود" في مختلف دول العالم.. وما طقوسه؟

هل حاولت الرقص بأسلوب بوليوود؟ أن كنت لم تفعل فاليوم فرصة رائعة لتجربة الرقص في يوم بوليوود العالمي، 24 سبتمبر، حان الوقت لإطلاق سراح شاروخان أو بريانكا شوبرا الذي بداخلك والاحتفال بأسلوب الرقص المذهل هذا الذي نراه في الأفلام المحبوبة ليس فقط في الهند ولكن في جميع أنحاء العالم.

رقصات بوليوود

بوليوود هو شكل من أشكال الرقص الشهير المستخدم في الأفلام الهندية ويحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم. مزيج من أساليب عديدة بما في ذلك الرقص الشرقي، و"الكاثاك"، والفلكلور الهندي، والشعبية الغربية، وموسيقى الجاز الحديثة، وتسير حركات الرقص جنبًا إلى جنب مع الإطار التجاري والفني لعالم السينما في جنوب آسيا. ناهيك عن حفلات الزفاف..

تاريخ يوم بوليوود العالمي

من المحتمل أن الجميع قد شاهدوا شكلاً من أشكال رقصات بوليوود في حياتهم، ولكن من الصعب تحديد ما هو عليه في الواقع. ومع ذلك، يمكن التعرف دائمًا على حركات الرقص هذه، كما أن رقصات وأفلام بوليوود لها تاريخ ثقافي طويل وغني في جنوب آسيا.

مشهد من أحد الأفلام الهندية

دعونا نبدأ بمناقشة مصطلح "بوليوود"، بالمعنى الدقيق للكلمة، يشير مصطلح "بوليوود" إلى الثقافة والفن وصناعة الأفلام الهندية من بومباي. غالبًا ما يُشار إلى مراكز الأفلام الأخرى في جنوب آسيا بتسمياتها الخاصة، على سبيل المثال، يطلق على صناعة السينما الباكستانية القديمة اسم "لوليوود" - نسبة إلى لاهور، إحدى عواصم باكستان - وتوليوود نسبة إلى ولاية أندرا براديش في بنجلاديش.

ومع ذلك، بما أن صناعة السينما الهندية في بومباي تتفوق على مراكز الإنتاج الأخرى، فإن مصطلح "بوليوود" يمتد عمومًا ليعني ثقافة السينما في جنوب آسيا بأكملها، إن الجاذبية الدولية لرقصات بوليوود هي أمر استغرق صنعه عقودًا عديدة، في الأصل، تم العثور عليه فقط في الأماكن التي لديها استهلاك كبير للأفلام الهندية، مثل الاتحاد السوفيتي السابق والشرق الأوسط.

خلال ثلاثينيات القرن العشرين، تم إنتاج أفلام بوليوود في كثير من الأحيان لزيادة الوعي بما اعتبره صانعو الأفلام القضايا المجتمعية في ذلك الوقت. وكانت الصناعة مزدهرة بالفعل، حيث قام العديد من صانعي الأفلام المشهورين بإنتاج أفلام تحتوي على حوار مع معظم المجموعات اللغوية المتنوعة في الهند.

لم تفعل الحرب العالمية الثانية واستقلال الهند عن بريطانيا شيئًا لإبطاء صناعة السينما في الهند. وسرعان ما أصبحت بوليوود معروفة بأنها معشوقة الهند، واكتسبت سينما ما بعد الاستقلال اعترافًا واسع النطاق، أدى إنشاء معهد السينما والتلفزيون الهندي، FTII، وعرض جوائز السينما الوطنية، وأول مهرجان سينمائي دولي في الهند، إلى دفع بوليوود إلى المسرح العالمي.

ولكن منذ بضع سنوات بدأت تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا، واليوم تزداد شعبيتها في الولايات المتحدة وكندا، اليوم، يمكن العثور على مدارس الرقص التي تعلم هذا الأسلوب في معظم المدن الكبرى من معظم دول العالم.