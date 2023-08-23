الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: خلل العقيدة يعني اهتزاز موقف العبد يوم القيامة

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الديني للشئون الإسلامية، إن الخلل في العقيدة لا يتم إصلاحه يوم القيامة.

خلل العقيدة 

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الإخلال بالعقيدة الدينية قد ينجم عنها الكثير من الأفعال التي تغضب الله ورسوله مثل الشرك، والإلحاد، والكفر والكثير منه مظاهر التطرف المختلفة.

موقف العبد يوم القيامة

وأضاف أن العقيدة مثلها مثل الكهرباء وبالتالي التهاون معها قد يدمر الكثير، لذا يمكن القول إن الخلل في العقيدة يؤدي إلى خلل موقف العبد يوم القيامة. 

وأشار إلى أن العقيدة لا يوجد بها استثناء على الإطلاق، حيث تسير هذه العقيدة على الأنبياء والرسل والعالم أجمعين، ولهذا قال الله في كتابه العزيز: "وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ".

 

خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي خلل العقيدة

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