الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر تتفقد فعاليات برنامج "ما ينبغى أن نعرفه عن الإسلام"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تفقدت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب فعاليات اليوم الثاني في البرنامج التثقيفي «ما ينبغي أن نعرفه عن الإسلام» الذي نظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي بمصر.

مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين تبحث مع وفد إندونيسى التعاون المشترك

مستشار شيخ الأزهر تشارك فى ندوة بإندونيسيا عن "الإسلام والمرأة والحضارة"

وحاضر في فعاليات اليوم الثاني في برنامج «ما ينبغي أن نعرفه عن الإسلام»، الدكتور عاطف عسكر، عضو مكتب إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر، تناول فيها المحاور التالية: وحدة الدين عند جميع الرسل، وشمولية الإسلام المتضمن المفاهيم التالية "الأسماء الحسنى، والأخلاق الإسلامية، والتشريعات والمعاملات الدينية".

وأقيمت فعاليات البرنامج التثقيفي الذي نظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالتعاون مع« الندوة العالمية للشباب الإسلامي» باللغة الإنجليزية للوافدين حديثي العهد بالإسلام، تحت إشراف وحدة التطوير المهني بالمركز.
 

 

بناء الوعي لدى الشباب

وفي اليوم الأول من فعاليات برنامج «ما ينبغي أن تعرفه عن الإسلام»، أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي، أن الشباب هم عماد أى أمة من الأمم وسر نهضتها وبناة حضارتها، مشيرة إلى أهمية رفع مستوى الفهم والوعي بأخلاقيات الإسلام، في مواجهة تحديات العصر، وفقًا لمنهج الوسطية والاعتدال، والاجتهاد في فهم تعاليم الدين السمحة من مصادرها السليمة والصحيحة.

وكانت الصعيدي، أعلنت عن اعتزام المركز لتنظيم حفل استقبال للطلاب الوافدين بمناسبة قرب العام الدراسي الجديد المقرر بدايته في 30 سبتمبر 2023م، موضحةً أنّ شيخ الأزهر يؤكد في كل لقاءاته ضرورة الاهتمام بالوافدين والعناية بهم، وغرس قيم الانتماء الديني والوطني والأزهري لديهم خاصة الطلاب الجدد، مشيرة إلى أن حفل الاستقبال سيتضمن محاضرات علمية عن الأزهر، وزيارات ميدانية لقطاعاته ولقاءات مع قياداته

ويبدأ البرنامج الذي سيكون مقره مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣، ومدته 10 أيام، خمسة أيام محاضرات تثقيفية بمركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، وخمسة أيام أخرى زيارات ميدانية لقطاعات الأزهر وجامعته، ولقاءات مع قيادات الأزهر، حيث يأتي تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في العمل على الاهتمام بالطلاب الوافدين والعناية بهم.

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