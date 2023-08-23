إزالة 23 تعديا على الأراضي الزراعية بنطاق 7 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً، داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 23 حالة تعدي بنطاق 7 مراكز على مساحة 23463 م2، عبارة عن إزالة تعديات على أرض أملاك الدولة بحوض الرمال الجدية برشيد على مساحة 21000 م2 "5 أفدنة" عبارة عن تقسيمات بحوائط من الطوب الأبيض.

إزالة حالات تعدي على داخل الحيز العمراني

كما تم إزالة 6 حالات تعدي على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 730 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض بإدكو، 6 حالات بمساحة 625 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتيه وشدات خشبية بالدلنجات، 5 حالات تعدي بمساحة 480 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدات خشبية بكفر الدوار.

وتم إزالة حالتي تعدي بمساحة 328 م2 عبارة عن سملات وقواعد خرسانية في باطن الأرض بالمحمودية، حالتي تعدي بمساحة 220 م 2 عبارة عن أسوار طويلة وعرضية بكوم حمادة، وحالة تعدي بمساحة 80 م2 عبارة عن بناء مخالف فى المهد مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت خارج الحيز العمرانى باتياي البارود.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.