بدء توافد ممثلى الشركات قبيل بدء أول انتخابات لاتحاد للأوراق المالية

بدأ، منذ قليل، توافد ملحوظ من قبل ممثلي الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية بمختلف فئاتها للتسجيل في عمومية أول اتحاد مصري للأوراق المالية تمهيدًا لانتخاب أول مجلس إدارة حال اكتمال النصاب القانوني.

وكانت غالبية الشركات المتوافدة من فئة الكيانات العاملة في مجال وساطة الأوراق المالية.

انتخابات الاتحاد المصري للأوراق المالية

كانت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، أعلنت، مؤخرًا، عن القوائم المبدئية للمرشحين على الفئات المختفلة تمهيدًا لخوض السباق الانتخابي.

وأوضحت أن فئة السمسرة تضمنت كلا من جيهان يعقوب العضو المنتدب بشركة “إيجي تريند لتداول الأوراق المالية”، وأحمد سيد، العضو المنتدب بشركة “فيصل لتداول الأوراق المالية”، وأسامة جمال العضو المنتدب بشركة “نعيم للوساطة”، ورانية محمود العضو المنتدب بشركة “أكيومن”.

وأيضًا ضمن فئة مرشحي شركات السمسرة عوني عبدالعزيز رئيس شركة “وديان للسمسرة”، ومعتز عشماوي العضو المنتدب بشركة “عربية أونلاين للوساطة”.

الانتخابات الأولى من نوعها في سوق الأوراق المالية المصرية

وتعد تلك الانتخابات هي الأولى من نوعها في سوق الأوراق المالية المصرية، خاصة بعد إرجاء تأسيس الكيان لأكثر من مرة على مدار الأعوام الماضية، حيث ولدت فكرة التأسيس عام ٢٠١٨ ومن وقتها تم إرجاء الجمعية العمومية تمهيدا لاختيار ممثلي الشركات من وقتها حتى بدأ تنفيذ الاستراتيجية مع تجديد الثقة في الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

٣ مرشحين على فئة الشركات القابضة المالية

فيما يتنافس 3 مرشحين على فئة الاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وهم محمد عياد رئيس مجلس الإدارة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وأحمد مروان رئيس مجلس إدارة شركة سيجما، وأيمن الصاوي الرئيس التنفيذي بشركة “ثروة”.

ويتنافس كل من أحمد إكرام عن البنك المصري الخليجي وياسر حسين زعزع عن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على فئة شركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ .

وعلى صعيد فئة شركات إدارة الصناديق والمحفاظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة، يتنافس كل من راندا حامد عن شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعمرو أبوالعينين عن سي آي إستس مانجمنت، وياسر ياسر عمارة عن إيجل للاستشارات المالية.

٣ مرشحين فئة المستقل من ذوي الخبرة

وعلى فئة المستقل من ذوي الخبرة يتنافس كل من أشرف سالمان ممثلا عن أوراسكوم القابضة للاستثمارات، ومحمد جاب الله عن رؤية أونلاين للسمسرة، ومحمد يونس عن شركة صندوق استثمار مصر المستقبل.