الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استقالة توفيق السيد من لجنة الحكام باتحاد الكرة

لجنة الحكام
لجنة الحكام

تقدم توفيق السيد، عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة والمسؤول عن تعيين حكام مباريات الدوري الممتاز، باستقالته رسميا من عضوية اللجنة.


وأكد توفيق السيد أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام أبدى رغبة قوية في استمراره لعضوية لجنة الحكام، وطالبه بالعدول عن الاستقالة.

وأضاف السيد أنه أبلغ مجلس إدارة اتحاد الكرة بتمسكه بالاستقالة، مبديا تقديره واعتزاره بموقف مجلس إدارة اتحاد الكرة وتمسكه ببقاءه ضمن تشكيل لجنة الحكام.

توفيق السيد يكشف أسباب استقالته

وشدد توفيق السيد على أن استقالته من لجنة الحكام جاءت بسبب عدم ملاءمة الظروف الحالية داخل المنظومة التحكيمية، ووجود العديد من المعوقات التي جعلته يقتنع بصعوبة الاستمرار في منصبه كعضو بلجنة الحكام.

وأكد توفيق السيد أن علاقته بالبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام يسودها الاحترام، متمنيا التوفيق للأخير في مهمته بالموسم الجديد.

وعقد توفيق السيد جلسة اليوم مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لاستمراره في اللجنة إلا أن توفيق السيد أكد للمجلس أنه استكفى بالعمل داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة وأن الأجواء الحالية لن تساعده فى تحقيق أهدافه للنهوض بالمنظومة التحكيمية.

توفيق السيد جمال علام فيتور بيريرا الدوري الممتاز اتحاد الكرة

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