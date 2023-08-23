الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يزور المتحف القومي للحضارة المصرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،  السفير كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، و أو سونج المستشار الثقافي لسفارة كوريا الجنوبية، والوفد المرافق لهما، حيث كان في استقبالهم، الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف.

وفي بداية الزيارة، رحب الدكتور أحمد غنيم بالضيوف مقدمًا التهنئته للسفير على تقلده مهام منصبه الجديد كسفيرا لبلاده بالقاهرة، كما قام بتعريف السفير و الوفد المرافق له بالمتحف ودوره الثقافي والمعرفي ومكانته كوجهة سياحية أثرية وعلمية وترفيهية، كما اهدى الدكتور أحمد غنيم السفير  هدية تذكارية.

ثم اصطحبهم  محمد عبد الشافي مدير مركز الترميم والصيانة بالمتحف في جولة  داخل مركز الترميم، وقدم لهم شرحاً تفصيلياً عن مركز الترميم والمعامل الموجودة به والدور الهام التي تقوم به في حفظ وصيانة الآثار.

واستكمل الضيوف الزيارة بمرافقة   محمد مختار كبير الأثريين بالمتحف،  والذي اصطحبهم في جولة داخل المتحف، تضمنت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، و قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية.

وفي نهاية الزيارة، أعرب السفير كيم يونج هيون، عن إعجابه بما شاهده من كنوز داخل المتحف والتى تتسم بثراء وتنوع تاريخي، وعن سعادته لما وصل إليه المتحف من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، مؤكدا على حرص بلاده على تقديم كافة التعاون الثقافى والفنى بين الجانبين.
 

وتعود فكرة إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية إلى عام 1982 عندما قامت يونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومى للحضارة ومتحف النوبة بأسوان، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالفسطاط بدلاً من موقعه السابق بالجزيرة، وتم عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف في الفترة من 2000 حتى 2005، ووضع حجر الأساس لمبنى المتحف في عام 2002، بعد أعمال الحفائر التي نفذت في عام 2000. تم افتتاح المتحف رسميا في 3 أبريل 2021.

 

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