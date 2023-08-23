مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق البوستر الرسمي لدورته الأولى

كشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسي، عن الملصق الدعائي الخاص بدورته الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر 2023.

وقالت الفنانة سارة بخيت، مصممة الملصق: "أردت أن يعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري، وذلك من خلال استخدام ألوان تعبر عن هوية المهرجان الذي يُقام تحت شمس الغردقة وعلى ضفاف بحرها، أما المحور الثاني فهو مرتبط بأسطورة الميدوزا أيقونة الجمال والتى جعلتها متمثلة فى مدينة الغردقة، والتي طورتها بشكل جمالى وجعلتها تعانق أشعة الشمس الذهبية مع موجات البحر النقية".

وأضافت سارة: "سعدت بتشريفي من قبل إدارة المهرجان لتصميم البوستر الخاص لدورته التأسيسية، حيث أشارت إلي شغفها الخاص بالملصقات الدعائية للفعاليات السينمائية والأفلام".

يذكر أن اختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب للفنانة سارة بخيت، جاء من خلال المسابقة التي أطلقها المهرجان بين طلاب كليات الفنون الجميلة والأكاديميات والمعاهد الفنية المصرية، بهدف إشراك الشباب في وضع رؤية خاصة بهم تعبر عن إبداعاتهم في شتى المجالات الفنية.

ماستر كلاس للفنان حسين فهمي

ومن أهم فعاليات المهرجان، ماستر كلاس للنجم الكبير حسين فهمي، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، عمل خلالها كمساعد مخرج، كما مثّل في أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني وعرض مسرحي، وعاد العام الماضى لمنصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عامًا.

ويمنح المهرجان للحاضرين فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمى السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية.

ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وتوفير مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الأعمال السينمائية والإبداعية التي خاضها على نطاق ممتد لأكثر من 50 عامًا.