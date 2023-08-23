الأنبا توما يترأس قداس عيد السيدة العذراء بكنيسة مار جرجس الشورانية

ترأس الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالشورانية.

وشارك في الصلاة الأب إسطفانوس عزيز، راعي الكنيسة، والأخ أندرو الفرنسيسكاني.

كما ألقى الأنبا توما حبيب عظة الإحتفال "بشارة الملاك للعذراء"، وناقش خلالها “كيف كشف لنا جوهر الإيمان العميق في حياتها، هذا الإيمان الذي تسلمته من أبويها وازداد نموًا بوجودها في الهيكل وصلواتها وتضرعاتها المستمرة وحفظها لكلام الرب الذي كانت تخبئه داخل قلبها.”

وأضاف الأب المطران قائلاً :" ولكي ندرك مقدار وعظمة إيمان العذراء لنقارنه بإيمان زكريا الكاهن، إن الكاهن الشيخ لم يصدق كلام الله الذي يتم في حينه (لو 20:1) فلم تكن معجزة ولادة يوحنا من أم عاقر وأب شيخ، هي المعجزة الأولى في التاريخ إذ سبقتها معجزات، فهوذا إسحق قد وُلد من إبراهيم ذو المائة عام وسارة العاقر (تك 18)، وآخرون كثيرون: صموئيل من حَنَة (1صم1)، وشمشون من منوح وزوجته (قض 13)، ويعقوب وعيسو من رفقة (تك 25)، ويوسف من راحيل (تك 31:29)."

وتابع راعي الإيبارشية قائلاً :"ولكن المعجزة التي لم يسبق أن حدث مثلها في التاريخ من قبل هي معجزة ولادة المسيح من عذراء بدون زرع بشر، ولكن مع ذلك فإن الأمر السهل لم يصدقه زكريا، والأمر الأصعب قبلته العذراء إذ كان لديها رصيد جبار من الإيمان. واختتم الاحتفال بالتطواف المريمي".

عيد انتقال السيدة العذراء

وكانت احتفلت الكنائس المصرية، برئاسة أساقفة الكنيسة والكهنة، بعيد انتقال السيدة العذراء مريم، من خلال تنظيم صلوات القداسات الإلهية والذي، سبقه فترة صوم استمرت أسبوعين في الفترة من 7 إلى 21 أغسطس سنوياً، تقام خلال نهضات روحية مسائية يومياً يتخللها ،فقرات تراتيل مسيحية عن العذراء وعظات روحية،بهدف دعم الأقباط روحياً.

