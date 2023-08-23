"أم كلثوم" مؤسسة أول لجنة للحرف اليدوية: "طموحى أكون فريق عمل وبراند خاصًا"

فى سن الشباب نشأ داخلها شغف تعلم صناعة المشغولات اليدوية المصنوعة من خرز النول وتصميم مختلف أنواع الإكسسوارات منه، ومع كل مرة تروج لمنتجاتها للسائحين داخل قريتها كانت تنال إعجابهم وينبهرون بها بشكل كبير، ويتضح ذلك مع انتهاء الكميات التى تصنعها فى كل مرة.

ومع مرور الوقت تحول شغفها للتعلم لعشق للمشغولات اليدوية والرغبة فى التطلع على كل ماهو جديد عنها، حتى تمكنت من المجال بشكل كبير جدًا وتحولت من مجرد هاوية تصنع مشغولات خرز النول إلى مدربة للحرف اليدوية ثم أول مؤسسة لجنة نقابية للحرف اليدوية فى أسوان وعلى مستوى الجمهورية.

التقت "الدستور" بـ أم كلثوم تاج السر، مؤسسة أول لجنة نقابية للحرف اليدوية فى أسوان وعلى مستوى الجمهورية، لتعرف على بداية مسيرتها فى مجال الحرف اليدوية، والتفاصيل حول تأسيس اللجنة، وتدريب الفتيات على صناعة المشغولات اليدوية:

تقول أم كلثوم تاج السر محمد، مؤسسة أول لجنة نقابية للحرف اليدوية فى أسوان، وأول لجنة على مستوى الجمهورية، إنها تعلمت تصميم المشغولات اليدوية بخرز النول من شقيقتها وكان عمرها ٢٠ سنة، حيث إنها فى بداية الأمر كانت تصنع المنتجات فى منزلها وتبيعها للسائحين الزائرين لنفس القرية المقيمة فيها، ولكنها كانت سعيدة جدًا بأعمالها التي كان تبهر الأفواج السياحية.

وأضافت لـ"الدستور" أن بعدها تغير مفهومها من مجرد مشروع صغير داخل منزلها فقط لشغف وعشق لتصميم المشغولات اليدوية والحرف اليدوية بشكل عام، لذلك قررت تطور من نفسها والمشاركة فى المؤسسات التى تنظم ورش لتعلم تصميم المشغولات اليدوية حتى تتمكن من معرفة كل ماهو جديد.

وأوضحت "أم كلثوم" أنها شاركت فى تصنيع الأعمال اليدوية المختلفة ولكنها توقفت عند حرفة منهم وهى "خرز النول" نظرًا لأنها حرفة تراثية وقاربت على الاندثار، وأنها قررت تنمية هذه الحرف وكانت أولى خطواتها تأسيس شركة خاصة بها لتعليم الفتيات والسيدات كيفية صناعة المشغولات اليدوية المختلفة من خرز النول.

شغف كبير بصناعة المشغولات اليدوية من خرز النول

وتابعت لـ"الدستور" أن شغفها الكبير لصناعة المشغولات اليدوية من خرز النول كان دافعا قويا لها فى تحقيق هدفها وهو تأسيس كيان يضم جميع الحرف اليدوية نظرًا لأن المحافظة يوجد بها العديد من المواهب التى تبدع فى إنتاج الحرف اليدوية، وبالفعل بعد الاستفسار فى الجهات المعنية تمكنت من تأسيس أول لجنة نقابية للحرف اليدوية فى أسوان على مستوى الجمهورية منذ ما يقرب ٣ سنوات، حيث إنها بدأت بـ٥٠ سيدة وحاليًا أصبح العدد ٢٥٠ سيدة، وعدد يتراوح بين ١٠ لـ١٥ رجلا يصممون الحرف اليدوية.

وأشارت إلى أنها تمكنت من تدريب عدد كبير من الفتيات والسيدات، ولكنها فى البداية استهدفت تدريب فئة معينة من الفتيات من أعمار تتراوح بين ١٨ سنة لـ٣٥ سنة نظرًا لأنهم كان لديهن شغف وعزيمة وإصرار لتعلم كل ما يخص خرز النول وكيفية تنصيع المشغولات اليدوية على عكس الفئة الأكبر سنًا اللواتى لديهن خبرات لحرفة يدوية معينة سواء الخوص أو الخياطة، ويودون تنمية مهاراتهم.

ولفتت إلى أنها بعد ذلك بدأت تعليم السيدات من الفئات اللواتى عمرهن فوق سن الـ٣٥ سنة وتوافد عدد كبير منهن أيضًا على ورش تعلم المشغولات اليدوية المصنوعة من خرز النول، وشملت تدريبها لهن معرفة ما هو خرز النول، وكيفية تصميم المشغولات المختلفة، وغيرها.

خطة تسويق عبقرية من أم كلثوم للمشغولات اليدوية

وحول التسويق لمنتجاتها اليدوية من خرز النول، ذكرت أنه يتم الترويج لها فى المكان المخصص لها بالسوق السياحية، ومن خلال مشاركتها فى المعارض المختلفة، بالإضافة إلى بيعها فى الجروب الخاص بها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه لم تقتصر الطلبات فيه داخل المحافظة فقط بل إن هناك بيعا للأشخاص من المحافظات الأخرى.

واختتمت حديثها لـ"الدستور" أنها حققت جزءا من طموحها حاليًا بعد تأسيس أول لجنة نقابية للحرف اليدوية، قائلة "الحمد لله ربنا كرمني "بس لسه طموحي موقفش عند ده"، مستكملة أن الحلم الذي تسعى أن تحققه فى المستقبل، أن يكول لديها فريق عمل وبراند باسمها متخصص فى مشغولات خرز النول ويتم من خلاله بيع مشغولاتها اليدوية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن ضمن طموحها أيضًا تمكين كل السيدات والفتيات اللواتى دربتهن على صنع مشغولات النول من إنشاء مشروعات صغيرة خاصة لهن، لكي تساعدهن للوصول إلى أهدافهن.

مؤسسة أول لجنة للحرف اليدوية

مؤسسة أول لجنة للحرف اليدوية

مؤسسة أول لجنة للحرف اليدوية

مؤسسة أول لجنة للحرف اليدوية