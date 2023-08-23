شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حملات موسعة لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

مكافحة المخدرات تشن حملات لضبط متعاطي ومروجي السموم

أسفرت عن ضبط مسجل خطر حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام، مبلغ مالي، وضبط مسجل حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز ، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى.



ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته كيمة لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام ، مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ، 4 سلاح نارى ، مبلغ مالى.



كما تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 1.5 كيلو جرام، مبلغ مالى،سلاحين أبيض، ميزان حساس.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته 70 قرص مخدر لعقار "التامو ، وضبط 3 أشخاص بدائرة قسمى شرطة "أول وثان" العاشر من رمضان ، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى.

وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو"، مبلغ مالى، هاتفين محمول، سلاح أبيض.