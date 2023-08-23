الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تنظم لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى

لقاءً مع أعضاء نموذج
لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى

نظمت محافظة القاهرة، اليوم، لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى  لبحث مساهمتهم فى نشر الوعى بمبادرة رئيس الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية ومشاركتهم فى مساعدة الراغبين على التسجيل بمنصة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg والذى بدأ من أول أبريل ويستمر حتى نهاية أغسطس الجارى.

نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى يعد تجربة فريدة

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال بيانه أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى يعد تجربة فريدة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب بهدف إنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية.

وأشار محافظ القاهرة الى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هى المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.

 المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة.

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هى المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.

وتركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد ، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة.

والمبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها  فى كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المواطنين على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ.

لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى
لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى
لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى
لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى
لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى
لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى
نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المشروعات الخضراء الذكية محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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