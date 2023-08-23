سرقوا مصوغاتها الذهبية.. إحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة داخل شقتها للجنايات

“لم تتخيل العروس العشرينية بأنها ستعيش هذه اللحظات الصعبة بعد مرور شهور بسيطة على زواجها، فاستغل المتهمون غياب زوجها لأوقات متأخرة من الليل وتهجموا عليها لسرقة مصوغاتها الذهبية”.



أقوال المجنى عليها



أقرت المجنى عليها أمام جهات التحقيق بالشروق وبدر، بأنها تعرضت للتهديد بالأسلحة البيضاء على يد شخصين قاموا بسرقة كل مصوغاتها الذهبية وهددوها بالقتل إذا استغاثت بأحد، وفور خروجهم قاموا بالتعدى عليها بآلة حادة حتى فقدت الوعي.



أقوال المتهمين

أقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بالشروق وبدر بارتكابهم جريمة سرقة مصوغات المجنى عليها وذلك عن طريق التسلل لشقتها ليلا مستغلين غياب زوجها فى العم، كما أقروا بتعديهم عليها بآلة حادة خوفا من استغاثتها.



واعترف المتهمون ببيعهم المصوغات الذهبية المسروقة بمنطقة الصاغة بالعتبة وإنفاق أموالها على أغراضهم الشخصية.



قرارات النيابة



أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم بإحالة المتهمين بالشروع فى قتل سيدة وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل شقتها بمدينة بدر ، لمحكمة الجنايات.

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



البداية

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من مستشفى بدر تفيد بوصول سيدة مصابة بشرخ فى الجمجة نتيجة تعرضها للضرب بآلة حادة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

يتضمن قانون العقوبات المادة 319 التي تتيح استبدال عقوبة الحبس، المذكورة في المادتين 317 و318، بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى غير منفصلة عن الأرض وقيمتها أقل من 25 قرشًا مصريًا. يتم تطبيق هذه المادة في حالة ارتكاب جنحة سرقة عادية، والتي يشير إليها نص المادة 317 أو نص المادة 318، ولا يمكن تطبيق هذا الظرف المخفف في حالة ارتكاب جناية.

وتنص المادة 312 من نفس القانون على أنه لا يحق محاكمة شخص يرتكب سرقة ضد زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه، ويحق للمجني عليه التنازل عن دعواه في هذا الصدد، وفي أي حالة يمكن له تأجيل تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء. يشاء.