الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"التنمية الصناعية": إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقاً لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.

تقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين

وصرح عبدالكريم، في بيانه اليوم، بأن الهيئة قدمت 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد، وتم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار ما يزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي جميع اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.

الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين 

وقال إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين "ويبينار" لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التى تبدى الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وجميع التفاصيل.

من جانبه أعرب نقيب المهندسين عن سعادته على مواصلة التعاون المثمر مع الهيئة، لاسيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة، مضيفا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات طالما عانى منها المستثمرين والصناعيين، مشيرًا إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف لصالح الوطن.

أهمية إشراك جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية

وأكد النبراوي أهمية إشراك جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتحقيق التنمية الصناعية حيث سيفتح لها المجال نحو سوق عمل واعد.

شارك في الاجتماع كل من الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء مهندس  محمد ناصر - أمين صندوق النقابة، والدكتور مهندس هشام سعودي - وكيل النقابة، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندس استشارى محـمـد حمودة الأمين العام المساعد ، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية، المهندس محمد رضا عصر - أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، المهندس  محمود العربي - عضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد.

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