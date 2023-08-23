2.4 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية في 2023

كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً فى أول 7 أشهر من 2023 بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة 10%، حيث بلغت 2.492 مليار دولار فى 2023 حتى يوليو بالمقارنة بـ2.271 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022.

وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى شهر يوليو 2023 وفق التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخه منه، بالمقارنة بنفس الشهر 2022 بنسبة 14%، حيث بلغت 331 مليون دولار فى يوليو 2023 بالمقارنة بـ290 مليون دولار فى يوليو 2022، بحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى يوليو بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022، هي الكابلات حققت 52.1% والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 54.9% والصناعات الكهربائية والإلكترونية حققت زيادة 46.2%، وسائل النقل حققت 66.9% وأدوات المائدة والمطبخ سجلت 2.1% والآلات المعدات سجلت زيادة 68.7% ومنتجات تشغيل المعادن حققت زيادة 87.9%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي: أوروبا (تركيا - فرنسا - هولندا - المجر - المانيا - التشيك) أسيا (السعودية – الإمارات - العراق- عمان) إفريقيا (الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - تنزانيا - موريشيوس) - اسواق اخرى (البرازيل).

المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم برنامجا تدريبيا

وعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية أمس برنامجا تدريبيا مكثفا في مجال الإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project) وشركة ترين TRAIN - Egypt للتدريب.

وشارك في البرنامج ممثلي الإدارة العليا ل 25 شركة من قطاع الصناعات الهندسية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول مناقشة ثلاثة موضوعات وتشمل أساليب وأدوات الإدارة الاستراتيجية، وتطبيق الإدارة الاستراتيجية لفتح أسواق جديدة، وإدارة الأزمات للشركات.