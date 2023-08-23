تقرير: محمد شريف أساسيًا لأول مرة مع الخليج أمام الاتفاق

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية اليوم الأربعاء، عن موقف محمد شريف محترفنا المصري في صفوف الخليج من المشاركة أمام الاتفاق غدًا في الجولة الثالثة من دوري روشن.

وقالت الرياضية، إن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الخليج سيدفع بشريف أساسيًا أمام الاتفاق لأول مرة منذ انضمامه للفريق.

وغاب محمد شريف عن قائمة فريق الخليج التي خاضت مباراة أهلي جدة والتي خسرها فريقه بنتيجة 3 1.

وكان "شريف" قد شارك في مران الفريق يوم الأربعاء الماضي، بعد ساعات قليلة من وصوله إلى السعودية بعد إتمام انتقاله إلى الخليج قادمًا من النادي الأهلي لمدة موسمين.

ويتذيل الخليج جدول ترتيب الدوري السعودي بدون نقاط بعد أن خسر أمام الفيحاء وأهلي جدة بنتيجة 3-1 في المباراتين.

📰 | السيد "بيدرو" يضع الرتوش الأخيرة للقاء الاتفاق #نادي_الخليج 🦅 — نادي الخليج السعودي (@Khaleejclub) August 22, 2023

وكيل محمد شريف يكشف حقيقة الشرط الجزائى وعرضى الزمالك وبيراميدز

وتحدث سيد مصطفى، وكيل اللاعب عن انتقال محمد شريف، مهاجم الأهلي، إلى صفوف الخليجي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال سيد مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "أنا وكيل محمد شريف، المفاوضات بدأت مع نادي الخليج منذ 12 يومًا، ومن الصعب للغاية خروج لاعب المدير الفني متمسك باستمراره مع الفريق".

وأضاف: "الأمور لم تكن سهلة على الإطلاق، دائمًا نادي الأهلي يعزز صفوفه بضم لاعبين جدد بشكل قوي، وأي لاعب داخل القلعة الحمراء يعطي إضافة كبيرة لأي مكان في صفوفه".

وواصل حديثه: "المفاوضات مع الخليج السعودي لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصةً أنه كان هناك عرض من فاتح كاراجمروك وكونيا سبور في الدوري التركي وقبل عام كانت هناك عروض من الإمارات والسعودية، لكن محمد شريف فضل التركيز مع النادي".

وتابع: "كانت هناك صعوبة في المفاوضات والعرض كان مميزا للغاية من جانب النادي السعودي، وشريف كان يريد الحصول على عدد دقائق أكبر".

وعن وجود شرط جزائي في عقد محمد شريف بألا يلعب في ناد مصري سوى الأهلي: "لا يعتبر شرطا جزائيا بمبلغ معين مقابل عودة اللاعب للدوري المصري، في النهاية هو شرط ينص أن تكون الأولوية لنادي الأهلي حال عودته".

واختتم: "هناك نسبة إعادة بيع 15% للأهلي في حال رحل اللاعب عن فريق الخليج، اللاعب لم يتلق أي عرض من الزمالك أو بيراميدز، وفي حل عودته إلى مصر ستكون الأولوية للمارد الأحمر".