الداخلية تضبط المتهم بقتل شخص ودفنه أسفل خرسانة بمدينة الشروق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتغيب شقيقه - مقيم بدائرة القسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور، وأن وراء ارتكابها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

تفاصيل ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة مطروح وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجنى عليه لأحد المبانى تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت، والاستيلاء على مبلغ مالى كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

عقوبة القتل في القانون

تحدثت المادة 2344 من قانون العقوبات عن جناية القتل العمد وأنه تتم إدانة الفاعل بها بالإعدام إذا ترافقت مع جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة. ولتشديد العقوبة على القتل العمد، يجب توافر ثلاثة شروط: ارتكاب جناية قتل عمدية مكتملة، ارتكاب جناية أخرى، وتوافر رابطة زمنية بين الجريمتين. يجب أن يكون الجاني قد ارتكب جناية القتل في صورتها التامة لتطبيق هذا الظرف المشدد. وإذا توقفت جناية القتل عند حد الشروع وارتبط بجناية أخرى، فإن القواعد العامة لتعدد العقوبات تطبق.

تنص المادة 233 على أنه يُعد قاتلاً بالسم كل من قتل شخصًا عمدًا باستخدام جوهرة تتسبب في وفاته على المدى القصير أو الطويل، بغض النظر عن كيفية استخدام الجوهرة، ويُعاقب بالإعدام. وتنص المادة 234 على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل شخصًا عمدًا دون ترصد أو سبق إصرار. ومع ذلك، يُحكم على المجرم بالإعدام إذا ارتكب جريمة أخرى مع هذه الجريمة أو تورط فيها أو تلتها. وإذا كان الهدف من استخدام الجوهرة هو التحضير لجريمة أو تسهيلها أو المساعدة في ارتكابها أو التخلص من العقوبة، يُحكم على المجرم بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُحكم بالإعدام إذا ارتُكِبت الجريمة لأغراض إرهابية.