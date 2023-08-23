الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


تحت رعاية د. غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ود. محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف د. محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث . 
تعلن كلية العلوم - جامعة عين شمس- بأنه سيتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم - تمهيدى الماجستير ، برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية"  بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالاعلان.
سيتم البدء  فى القيد والتسجيل للطلاب ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٦ أغسطس وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣. جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملف المرفق مع الاعلان. 
وكان قد أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور غادة فارق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة..
كما أن أن هناك 460 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، ويرجع ذلك إلى  ضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن،.

يذكر أن المراقبين كانوا حريصين  على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين لمساعدتهم وتحفيزهم و خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي

الدراسات العليا للعام الجامعى كلية العلوم جامعة عين شمس الماجستير

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