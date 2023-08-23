الرعاية الصحية تعقد مؤتمرًا صحفيًا للتوعية بمخاطر الإفراط فى تناول المضادات الحيوية

قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن هناك العديد من الخطوات التي تمت في ملف التوعية من الإفراط بالمضادات من التدريب والربط الإلكتروني بمختلف المنشآت الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

الإفراط في تناول المضادات الحيوية

وأضاف، خلال المؤتمر الثاني على التوالي، للتوعية بمخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية، برعاية وزير الصحة والسكان، وحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورؤساء الهيئات الصحية والمدير العام لمراكز إفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وممثل منظمة الصحة العالمية بمصر- أن ربط المعامل الإكلينيكية إلكترونيًا في مستشفيات الهيئة قنن استخدام المضادات الحيوية.

وأطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأربعاء، المؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى (AMR)، والذي نظمته الهيئة بالتعاون مع إحدي الشركات الدوائية والحيوية العاملة في مصر.

ويُعقد المؤتمر بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان (راعي المؤتمر)، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية (الرئيس الشرفي للمؤتمر)، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان (رئيس المؤتمر)، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور جين كاسيا، المدير العام لمراكز إفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، إضافة إلى عدد من نواب رؤساء هيئات الصحة، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الموقر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقيادات ومسؤولي الإدارات المركزية والعامة والفروع بالهيئة، وقيادات وممثلي وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن المجتمع المدني والخبراء الدوليين والشخصيات البارزة ومختلف الجامعات، والتخصصات المعنية، بما يشمل الاستشاريين والأطباء والصيادلة والتمريض، بالإضافة إلى كبار مسئولي شركات صناعة الأدوية التي تعنى بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.